Natale sotto la neve in alta Val Trebbia, mezzi al lavoro per sgombrare le strade

Per motivi di sicurezza la Città Metropolitana ha disposto la chiusura della SP72 dal km 7 fino al confine con la Provincia di Piacenza

Genova. Natale sotto la neve sulle strade di montagna della Città Metropolitana di Genova.

Complica l’aria fredda di origine continentale arrivata il 25 dicembre, la neve ha continuato a cadere copiosa in quota e il giorno di Natale ha nevicato in Alta Val Trebbia. Conseguenza diretta, la SP72 di Alpepiana, la SP75 del Penna, la SP87 di Propata Alta, la SP83 di Pietranera e la SP56 di Barbagelata sono state ricoperte da un manto bianco.

Per motivi di sicurezza la Città Metropolitana ha disposto la chiusura della SP72 dal km 7 fino al confine con la Provincia di Piacenza. Nonostante il giorno festivo, i mezzi e il personale dell’ente e delle aziende incaricate hanno lavorato per sgomberare le strade dalla neve e mettere in sicurezza della viabilità per garantire collegamenti e sicurezza.

La raccomandazione, alla luce delle condizioni della viabilità, è di usare di pneumatici invernali o catene e di informarsi sempre sulle condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio.

