Natale, torna il Mercatino Repentino organizzato dall’associazione “Per Inciso”

Genova. Giovedì 11 Dicembre 2025 ritorna a Genova Il Mercatino Repentino, mercatino dedicato alla stampa d’arte organizzato dall”associazione Per Inciso APS.
Anche questa edizione si terrà negli spazi dell’associazione, siti in Via Caffaro 101 r, Genova con ingresso gratuito, e si concentrerà sulle varie applicazioni delle tecniche di stampa analogiche, con la possibilità di vivere piccole esperienze di stampa tipografica e block print.
Il mercatino aprirà alle ore 16 e le attività inizieranno alle ore 16.30 con una visita guidata degli spazi del laboratorio che si concluderà con un’esperienza di stampa tipografica di biglietti di auguri natalizi. Alle ore 18 sarà possibile partecipare a un laboratorio di stampa block print per realizzare la propria carta regalo artigianale. Dalle ore 19 concertino blues e jam session con “Silly mama” gruppo blues della provincia di Imperia.
La musica ci accompagnerà durante il consueto brindisi con piccolo aperitivo a offerta libera.
Programma dettagliato:
h.16 Apertura
h. 16/17.30 Visita guidata del laboratorio con piccola esperienza di stampa tipografica di biglietti di auguri
h. 18 Laboratorio di stampa blockprint per creare la tua carta regalo artigianale di Natale(offerta libera)
h. 19 concertino blues di “Silly Mama” con Tina Bonetto e Pino Piscitelli(e jam session aperta) con brindisi natalizio e piccolo aperitivo
h. 21 circa Chiusura
Durante tutto l’evento mercatino di stampe d’arte su carta e tessuto prodotte da Per Inciso.