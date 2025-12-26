A Natale oltre 14mila persone ai pranzi di Sant’Egidio. Salis: “Orgogliosa di essere sindaca di questa città”

Genova. Sono state oltre 14mila le persone che mercoledì 25 dicembre hanno partecipato ai pranzi di Natale organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio in tutta la città.

In totale i pranzi organizzati per il 25 sono stati 18, e sono state apparecchiate tavole nella basilica della SS. Annunziata del Vastato, ai Magazzini del cotone e anche a Palazzo Ducale, per la prima volta nella Sala del Maggior Consiglio.

Ogni commensale ha potuto assaggiare lasagne al forno, arrosto e panettone, preparati e serviti dalle centinaia di volontari che si sono messi a disposizione per le persone più fragili.

Anche la sindaca Silvia Salis ha voluto partecipare all’iniziativa portando gli auguri di buon Natale da parte della città facendo visita a Palazzo Ducale e alla dasilica della Annunziata, dove era presente anche l’arcivescovo Marco Tasca.

“Grazie Sant’Egidio – ha detto la sindaca – e lo dico con un po’ di imbarazzo. L’imbarazzo che le istituzioni e la politica devono avere di fronte alla forza di questi volontari e al lavoro che fanno per coprire il vuoto che c’è tra dove arrivano le istituzioni e dove ci sarebbe bisogno veramente di arrivare. Dobbiamo fare sempre di più per sostenervi”.

“Le immagini di questa mattina le porterò sempre nel cuore: è il primo pranzo di Natale di Sant’Egidio a cui partecipo e vedere una chiesa e Palazzo Ducale con persone di tutto il mondo sedute a tavola una di fianco all’altra credo che sia il messaggio più potente che si possa dare nel giorno di Natale – ha proseguito Salis – Genova dimostra ancora una volta di avere un’infrastruttura solidale incredibile. E in questi momenti mi sento ancora più orgogliosa di essere la sindaca di questa splendida città”.