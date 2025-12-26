  • News24
Solidarietà

A Natale oltre 14mila persone ai pranzi di Sant’Egidio. Salis: “Orgogliosa di essere sindaca di questa città”

Ogni commensale ha potuto assaggiare lasagne al forno, arrosto e panettone, preparati e serviti dalle centinaia di volontari. Per la prima volta tavole anche a Palazzo Ducale

Genova. Sono state oltre 14mila le persone che mercoledì 25 dicembre hanno partecipato ai pranzi di Natale organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio in tutta la città.

In totale i pranzi organizzati per il 25 sono stati 18, e sono state apparecchiate tavole nella basilica della SS. Annunziata del Vastato, ai Magazzini del cotone e anche a Palazzo Ducale, per la prima volta nella Sala del Maggior Consiglio.

Ogni commensale ha potuto assaggiare lasagne al forno, arrosto e panettone, preparati e serviti dalle centinaia di volontari che si sono messi a disposizione per le persone più fragili.

Anche lsindaca Silvia Salis ha voluto partecipare all’iniziativa portando gli auguri di buon Natale da parte della città facendo visita a Palazzo Ducale e alla dasilica della Annunziata, dove era presente anche l’arcivescovo Marco Tasca. 

“Grazie Sant’Egidio – ha detto la sindaca – e lo dico con un po’ di imbarazzo. L’imbarazzo che le istituzioni e la politica devono avere di fronte alla forza di questi volontari e al lavoro che fanno per coprire il vuoto che c’è tra dove arrivano le istituzioni e dove ci sarebbe bisogno veramente di arrivare. Dobbiamo fare sempre di più per sostenervi”.

“Le immagini di questa mattina le porterò sempre nel cuore: è il primo pranzo di Natale di Sant’Egidio a cui partecipo e vedere una chiesa e Palazzo Ducale con persone di tutto il mondo sedute a tavola una di fianco all’altra credo che sia il messaggio più potente che si possa dare nel giorno di Natale – ha proseguito Salis – Genova dimostra ancora una volta di avere un’infrastruttura solidale incredibile. E in questi momenti mi sento ancora più orgogliosa di essere la sindaca di questa splendida città”.

