Programma

Rapallo accende il Natale: inaugurato il Christmas Festival

Villa Devoto si trasforma nella Christmas House, la casa delle feste per bambini e famiglie

Rapallo. È partito ufficialmente il Rapallo Christmas Festival 2025/26, che quest’anno ha preso il via con l’ inaugurazione di The Christmas House a Villa Devoto.

La storica dimora si conferma il cuore pulsante delle iniziative dedicate ai più piccoli, trasformandosi per le festività in un luogo incantato dove luci, colori e scenografie accolgono residenti e turisti.

Nel pomeriggio di apertura, le sale della villa hanno fatto da cornice a un’atmosfera di festa che ha coinvolto un pubblico numeroso. Tra musica, letture animate e momenti di gioco, bambini e famiglie hanno dato il via al periodo natalizio con entusiasmo e partecipazione.

Il Rapallo Christmas Festival offrirà un ricco calendario di eventi fino al 6 gennaio, con attività pensate per tutte le età e distribuite nei luoghi più suggestivi della città.

Le iniziative proseguono domenica 7 dicembre con una giornata particolarmente intensa:

  • “Natale in Piazza” – Piazza Da Vico, dalle 10:00 alle 18:00

  • Raccolta “Panettone Sospeso” – Villa Devoto, dalle 14:30 alle 18:30

  • “Racconti di Natale intorno al camino” – Villa Devoto, dalle 15:00 alle 18:00

  • Concerti di Rapallo Musica – Oratorio dei Bianchi, ore 16:30

  • “Christmas on Ice” – Spettacolo sulla pista di pattinaggio di Porto Riva, ore 17:00

L’intero programma del Rapallo Christmas Festival 2025/26, con dettagli e aggiornamenti, è consultabile sul sito ufficiale hellorapallo.it, punto di riferimento per scoprire tutte le iniziative che accompagneranno la città nel periodo più magico dell’anno.

