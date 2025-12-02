Natale, torna il “Che stella!” di Music For Peace: c’è anche una pista da pattinaggio su ghiaccio

Genova. Music For Peace ha fatto le cose in grande per Natale 2025 per il festival “Che stella” ha allestito nella sede di via Balleydier, a San Benigno, anche una pista da pattinaggio su ghiaccio.

L’ong genovese come ogni anno torna con un grande “villaggio di Natale senza confini”: dal 5 al 23 dicembre, si entra portando generi di prima necessità che saranno poi distribuiti tra le popolazioni dei paesi in guerra, tra i senza fissa dimora e tra le famiglie genovesi in difficoltà: “Un biglietto speciale per una festa di tutti e tutte”, dicono gli organizzatori.

“Mai come quest’anno la partecipazione di tutti è fondamentale, tutte e tutti insieme per raggiungere

un importante obiettivo: mantenere accesi i riflettori sulla Palestina – dicono da Mfp – per questo torniamo con 19 giorni tra cultura e divertimento”.

Che Stella non è un semplice mercatino natalizio: è un vero e proprio villaggio tradizionale, ispirato alle architetture della nostra Regione e animato da un’atmosfera autentica e suggestiva. “Uno spazio pensato come luogo di incontro, scoperta e coesione, che accoglie persone di ogni età e offre occasioni di socialità, cultura e solidarietà“. E chi lo desidera potrà consegnare la propria lettera all’ufficiale buca postale con destinazione Rovaniemi.

Che Stella propone un programma ricco di eventi, pensato per favorire comunità, partecipazione e condivisione.

Per i bambini attività ludiche e didattiche ogni giorno, con laboratori e incontri, presentazioni di libri tra cui autori e autrici Paolo Berizzi, Francesca Pongiluppi, Flavia Carlini, Laura Sicignano.

Musica e spettacolo: concerti live tra cui Punkreas, Modena City Ramblers, Bandabardò, Nina Zilli, Piero Pelù; spettacoli di teatro e cabaret con artisti dalla Liguria e non : Daniele Raco, Simonetta Guarino, Antonio Ornano, Daniele Fabbri, Andrea Carlini, Andrea Possa.

E ancora un viaggio nei sapori: profumi mediorientali e sapori tradizionali, dalla cucina del Senegal alle acciughe di Camugin, dai colori dell’Ecuador alle spezie Tamil, dalla birra del Molly Malone’s e Kamun. Non mancheranno sfizioserie dolci firmate Cremeria del Sasso e tanti prodotti dal territorio con Azienda Agricola Il Pulcino e Agri azienda Turistica il Bricco.

Artigiani per davvero: un dedalo di stradine ti accompagnerà tra artigiani che lavorano sul momento carta, stoffe, ceramica e creta.

Ma la grande novità del Che stella 2025 a Genova è la pista di pattinaggio su ghiaccio: grazie alla collaborazione con Elah. Ogni angolo del Villaggio è pensato per creare un’atmosfera magica, dove l’allegria della festa incontra la forza della solidarietà.

Il programma dell’evento: www.chestella.it