Il messaggio di Natale dell’arcivescovo Tasca: “In ogni contesto possiamo essere donne e uomini di speranza”

Genova. “Anche quest’anno ci viene donata la grande gioia di celebrare la festività del Natale che non riguarda solo i credenti, ma tutti gli uomini e le donne di buona volontà”. Con queste parole padre Marco Tasca ha rivolto i suoi auguri di Natale alla diocesi e alla città.

“Il Signore non è nato in un contesto semplice dove tutto andava bene, ma si è incarnato in una storia che presentava le sue luci e le sue ombre. Anche oggi Dio viene in questo mondo che pare viva solo difficoltà e fatiche. La nascita di Gesù ci dice che in ogni contesto possiamo essere donne e uomini di speranza“.

L’Arcivescovo ha richiamato l’Anno Santo che sta per concludersi. La Chiesa diocesana si riunirà domenica 28 dicembre per la conclusione dell’anno giubilare con la S. Messa in Cattedrale alle ore 15.30 presieduta proprio dall’Arcivescovo.

“Il messaggio che vorrei vi raggiungesse – aggiunge – è la certezza che il Signore è in questa storia e sta camminando con noi. Che davvero questo Natale sia il segno della presenza del Signore e dia a tutti noi la forza di essere donne e uomini che guardano con speranza al futuro. Santo Natale a tutti voi e buon 2026”.

Padre Tasca presiederà le messe di Natale in cattedrale mercoledì 24 dicembre a mezzanotte e giovedì 25 dicembre alle 10.30.