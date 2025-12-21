Natale, la Lega ancora contro Salis: “Eliminare il presepe da Tursi va contro la linea del papa”

Genova. La Lega all’attacco della sindaca di Genova Silvia Salis e riapre la polemica sul “presepe negato” a Palazzo Tursi. Lo fa oggi riprendendo le parole di Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo.

“Rifiutare il presepe e il Bambin Gesù, o peggio, eliminarli dalla sede di un Comune come ha fatto la sindaca di Genova Silvia Salis a Palazzo Tursi, o cancellarli dai luoghi pubblici, è una negazione delle radici e delle identità della nostra civiltà, ma anche una negazione della vera libertà – dichiarano i consiglieri regionali Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi citando le parole del religioso -. Infatti, allestire il presepe nelle nostre scuole o negli spazi pubblici non è nulla di invasivo od offensivo. Togliere, poi, il nome di Gesù dai canti natalizi, come avvenuto in alcune scuole di Comuni italiani amministrati dalla sinistra, è a dir poco assurdo. Perché festeggiare il Santo Natale con la pretesa di togliere il riferimento al festeggiato è illogico, incoerente e bizzarro”.

“Le nostre tradizioni non possono essere oscurate da talune folli ideologie di sinistra o da culture e religioni di altri Paesi – continuano i leghisti in Regione – La laicità non è negare ciò che appartiene alla storia e all’identità delle persone. Nel caso di Genova, festeggiare Babbo Natale trasformando l’atrio di Palazzo Tursi nella Casa di Babbo Natale dopo avere eliminato il presepe e avere estromesso il Bambin Gesù, appare un gesto contro la linea indicata da Papa Leone XIV e quella ripresa da monsignor Suetta. Oltreché un atto assurdo, illogico e palesemente incoerente, tipico della sinistra sempre più estremista e radicale”.

Salis aveva già risposto nel merito della questione a Palazzo Tursi, dove era stata bersaglio delle accuse dell’ex assessora Paola Bordilli. “Io vorrei che si dicesse la verità – le parole della sindaca a inizio dicembre – in otto anni di centrodestra il presepe a Tursi è stato allestito solo nel 2023 e nel 2024. Mentre in questi giorni è stato raccontato come fosse una tradizione tramandata nei decenni e che arrivavamo noi a stoppare. Un centrodestra sulle barricate anche a livello nazionale. Ma prima dove era? Dal 2017 al 2022 non difendevate la tradizione?”.

L’8 dicembre la stessa sindaca aveva partecipato all’inaugurazione del presepe artistico allestito a Palazzo Rosso e sempre visibile da via Garibaldi.