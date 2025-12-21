  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Auspicio

Natale in Liguria, anche a Sestri Levante si rinnova la tradizione del Confeugo

In scena il consueto scambio di auguri tra il "popolo" e il "doge"

Generico dicembre 2025

Sestri Levante. Grazie all’impegno dell’associazione O Leudo, anche quest’anno a Sestri Levante si è rinnovata la tradizione del Confeugo, consueto scambio di auguri tra il “popolo” e il “doge”.

Il sindaco Francesco Solinas ha risposto ai quesiti su tematiche cittadine che l’abate – Enrico Canale – gli ha rivolto: un confronto simbolico ma vero e sempre significativo, che richiama il legame tra amministrazione e comunità.

Al termine della cerimonia, iniziata con un corteo partito dalla stazione ferroviaria, il sindaco e il vicepresidente de O Leudo, Giancarlo Venuti, hanno dato fuoco all’alloro posto in piazza Matteotti di fronte al municipio.

Presenti rappresentanti della giunta e del Consiglio comunale, il consigliere metropolitano Giovanni Stagnaro, forze dell’ordine, di polizia locale, di associazioni combattentistiche e civili. Distribuzione ai presenti di vin brulé, da parte degli Alpini, e di cioccolata calda, da parte della Croce Verde di Sestri Levante.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.