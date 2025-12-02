Ecco il programma di Natale del Comune di Genova, Salis: “Non siamo Grinch, tradizioni valorizzate ma anche scelte innovative”

Genova. “Purtroppo il nostro direttore artistico Ebenezer Scrooge era impegnato quindi il Natale genovese lo raccontiamo noi”. Con una battuta la sindaca Silvia Salis mette da parte – momentaneamente – le polemiche del centrodestra su presepi, alberi e mercatini e, insieme agli assessori a Commercio e Cultura, Tiziana Beghin, Giacomo Montanari, e al consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli, ha presentato il cartellone di appuntamenti, eventi e rassegne dedicata alla festa per eccellenza. Un cartellone che introduce alcuni elementi di novità ma che riprende anche molte delle idee portate avanti dalla precedente amministrazione, dal “Passaporto dei presepi” ai concerti di “Chiese in musica”.

“Qualcuno pensava che volessimo spegnere il Natale, fa già ridere così e mi ha quasi divertito essere paragonata al Grinch – continua Salis – ma in questi giorni non abbiamo voluto rispondere alle provocazioni, è dovere di chi amministra una città non farsi trascinare nel fango dei social ma usare le sedi istituzionali, quindi oggi ne parleremo in consiglio comunale”.

Per il resto, in attesa di inevitabili scintille in sala rossa tra la giunta e la minoranza sull’ormai celebre “presepe a palazzo Tursi” e sull’albero di luci in sostituzione di quello naturale a De Ferrari, sono state fornite alcune indicazioni sulle scelte fatte per il Natale 2025 a Genova.

Giacomo Montanari ha garantito che i presepi saranno opportunamente valorizzati: “A partire dal vero presepe del Comune, quello allestito a palazzo Rosso, in via Garibaldi, con sfondi e statuine storiche – spiega – quest’anno sarà illuminato fino a mezzanotte, ma senza dimenticare la rete degli 85 presepi da visitare con il Passaporto dedicato. La novità è rappresentata da un nuovo percorso di natività pittoriche, altra grande tradizione”.

Una novità 2025 è rappresentata, a palazzo Tursi, dallla “Casa di Babbo Natale”: per la prima volta stand di artigianato albergheranno nel porticato della casa del Comune. E Tiziana Beghin, assessora al Commercio, racconta che tutti gli altri mercatini natalizi che hanno animato piazze e vie negli ultimi anni non mancheranno all’appello: “Piazza della Vittoria, Campetto e Soziglia, il Mercatale, Matteotti, Caricamento, abbiamo deciso di mantenere anche il villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini, a Cornigliano, per dare un segnale a un quartiere che ha problemi ben più gravi, anche se per contenere i costi abbiamo accorpato le giornate”.

Mantenuto invariato il plafond del bando luminarie destinato ai Civ: “È un momento di difficoltà economica e abbiamo dovuto fare dei ragionamenti per riuscire a mantenere luminarie in tutti i municipi, cercando di puntare su quelli che hanno più bisogno di valorizzazione” continua Beghin.

Sull’albero di luci in piazza De Ferrari: “È un albero imponente ma sobrio, e quel che più conta potrà essere riutilizzato, che nella gerarchia della gestione delle risorse è il livello più alto secondo i canoni Ue”, sottolinea l’assessora.

L’albero oggetto di strali da parte, in particolare, delle capogruppo di Fdi e Lega a Tursi, Alessandra Bianchi e Paola Bordilli, è stato donato per tre anni da Iren. “È alto 16 metri ed è bellissimo, soprattutto da illuminato – dice la sindaca – io credo che molti cambieranno idea, a me piace far cambiare idea alle persone, ma quel che più conta è che è realizzato con materiale riciclato e riutilizzabile, Iren regalerà anche le luci di piazza De Ferrari ed è importante visto che quest’anno la Regione ha deciso di non contribuire”.

Natale Genova 2025-2026: il programma

Passaporto dei Presepi: una nuova esplorazione tra arte e tradizione

Giunto alla sua terza edizione, il Passaporto dei Presepi, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi, propone per il 2025 un progetto rinnovato, con una nuova tematizzazione dei percorsi che valorizza al meglio la ricchissima eredità presepiale genovese.

Due nuovi itinerari, I Presepi dell’Arte e I Presepi della Tradizione, accompagneranno i visitatori da ponente a levante e nelle vallate, fino a raggiungere alcuni comuni del territorio ligure. Un viaggio che abbraccia 85 presepi: dai figurini dei secoli XVIII e XIX legati alla scuola del Maragliano, alle rappresentazioni pittoriche e scultoree, fino ai presepi meccanici, artigianali e contemporanei.

Durante il percorso, dall’8 dicembre al 18 gennaio, i partecipanti potranno far timbrare il proprio passaporto nelle diverse tappe. L’iniziativa si conclude l’8 febbraio con una giornata dedicata.

Chiese in Musica: l’arte incontra la spiritualità

Anche quest’anno torna l’emozionante rassegna Chiese in Musica, con quattro appuntamenti in alcune delle più suggestive chiese genovesi:

•⁠ ⁠giovedì 11 dicembre h 18 – Chiesa di San Matteo

•⁠ ⁠mercoledì 17 dicembre h 18 – Santuario della Madonnetta

Due concerti d’organo in collaborazione con l’associazione culturale Rapallo Musica ETS.

•⁠ ⁠venerdì 19 dicembre h 20.30 – Chiesa di San Siro di Nervi

•⁠ ⁠sabato 27 dicembre h 20.30 – Chiesa di Santa Maria della Cella

Cori ed ensemble di musica classica e contemporanea.

Accensione dell’albero di Natale e illuminazione artistica di piazza De Ferrari

L’8 dicembre, con le luci firmate da IREN, Genova accenderà ufficialmente il cuore delle festività. Dalle 16.30, musica, cori, dolci e bevande calde animeranno piazza De Ferrari, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio.

Alle 18, accensione dell’albero di Natale e delle cascate di luce sui palazzi storici.

Programma: h 16.45 – coro del Liceo Pertini; h 17.15 – Perfect Life Choir; h 17.45 – saluti istituzionali; h 18 – People Around Choir.

La Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi

Per la prima volta Palazzo Tursi, uno tra i principali Palazzi dei Rolli e sede del Comune di Genova, si trasformerà nella Casa di Babbo Natale.

Dal 17 al 24 dicembre, con l’organizzazione del Comune di Genova e il contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo, l’atrio cinquecentesco si vestirà di installazioni luminose e musicali per accogliere laboratori creativi, animazioni per bambini, set fotografici con Babbo Natale, attività dedicate alle famiglie.

Orari: 17/19 dicembre h 15/18; 20/24 dicembre h 10/13 e 15/18

Inoltre, dal 6 dicembre al 6 gennaio l’atrio di Palazzo Tursi si vestirà di luci scenografiche, mentre dal 17 al 24 dicembre l’ingresso del Palazzo cinquecentesco accoglierà i visitatori con proiezioni luminose.

Confeugo: il rito che unisce passato e presente

“Ben trovou, Messê ro Duxe”, “Benvegnùo, Messê l’Abou” torna, come ogni anno, l’appuntamento con la tradizionale cerimonia del Confeugo che quest’anno si svolgerà il 20 dicembre.

Come sempre il corteo storico partirà da Caricamento e arriverà in piazza De Ferrari dove, davanti a Palazzo Ducale, verrà acceso il fascio di rami d’alloro che, secondo la tradizione, darà ai genovesi un’anticipazione sul nuovo anno.

Mercatini e fiere della tradizione

Anche quest’anno Genova ospita i suoi iconici mercatini, perfetti per idee regalo, prodotti artigianali e atmosfere natalizie: Mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra, Fiera di Natale di piazza della Vittoria, Mercatini di piazza De Ferrari e piazza Matteotti, Fiera del Libro in Galleria Mazzini

Porto Antico: luci, spettacoli e musica

Fino al 6 gennaio, otto chilometri di luminarie trasformeranno il Porto Antico in un percorso luminoso unico.

Sabato 20 dicembre debutta il Christmas Laser Show: ogni sera, dalle 17.30 alle 23, spettacoli di musica, laser e scenografie luminose, con repliche ogni 30 minuti.

Il 30 dicembre, grande attesa per il dj set di Albertino a Calata Falcone Borsellino.

Musei: visite speciali, attività per famiglie e grandi mostre

Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso

Domenica 28 dicembre e domenica 4 gennaio h 15 – Un invito per le feste

Visita accompagnata per adulti alla scoperta della storia dei Brignole-Sale e delle tradizioni natalizie attraverso i secoli.

Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo

Venerdì 26 dicembre h 15 – Tutti gli enigmi del Capitano

Visita interattiva per famiglie tra giochi, quiz e avventure nella dimora del Capitano d’Albertis.

Palazzo Ducale – Grandi Mostre

Fino al 15 febbraio – Moby Dick. La balena

Un viaggio visivo, storico e simbolico ispirato al capolavoro di Melville. Video-installazioni, sculture, tele, reperti, fotografie e suggestioni artistiche attraverso epoche e linguaggi.

Fino al 6 aprile – Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate

Oltre 300 scatti che raccontano l’Italia del dopoguerra, con un focus speciale dedicato a Genova.

Winter Park Genova a Ponte Parodi

Inaugura sabato 6 dicembre alle 15 e prosegue fino al 18 gennaio. Torna il Winter Park, il tradizionale luna park sul mare: un appuntamento che regala alla città emozioni, giochi e divertimento per tutte le età.

I primi 1000 visitatori riceveranno un bonus sconto di 100 euro da utilizzare sulle attrazioni fino al 20 dicembre.