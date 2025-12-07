“Il Natale che non t’aspetti” tra Maddalena, Pré e Molo: centro storico come presidio diffuso

Genova. Aria di festa anche in centro storico, dove il Comune di Genova, attraverso il Progetto di Comunità del Centro Storico, accompagna la città verso le festività con “Il Natale che non t’aspetti”, un calendario diffuso di iniziative che anima i Sestieri della Maddalena, di Prè e del Molo.

Un mese di attività pensate non solo per offrire momenti culturali e ricreativi, ma soprattutto per costruire un Natale che riduca la solitudine, avvicini chi vive fragilità e rafforzi il senso di comunità nei quartieri del centro storico.

“Il Natale di quest’anno incarnerà quello spirito di comunità che si sta perdendo, ma che deve rimanere la priorità del nostro relazionarci agli altri – afferma l’assessora al Welfare, Cristina Lodi –. Proprio durante le festività emergono le fragilità legate alla solitudine e alla crisi socio-economica. Con le iniziative del Progetto di Comunità, anche quest’anno i Sestieri si fanno comunità, accogliendo tutte e tutti, senza lasciare nessuno indietro”.

A sottolineare il valore sociale e urbano del progetto anche Marco Montoli, Coordinatore del Progetto di Comunità: «Perché “il Natale che non t’aspetti”? Perché Natale nei Sestieri sceglie di intervenire su un nodo centrale per la vita del Centro Storico: il valore dell’incontro comunitario. In un periodo di trasformazioni urbane e sociali, ribadiamo il ruolo delle festività come spazio di relazione collettiva. Il progetto diventa un presidio sociale diffuso, una pratica di cura collettiva e uno strumento di valorizzazione del Centro Storico come luogo vissuto».

Natale in centro storico tra alberi, regali sospesi e tombolate

Il programma 2025 – disponibile sui canali del Progetto di Comunità – prende forma dal lavoro congiunto di hub, associazioni, scuole, enti del terzo settore, commercianti e volontari. Un mosaico di proposte che attraversa tutto dicembre e che racconta una città che sceglie di ricucire legami.

Tra le iniziative più rappresentative ci sono i laboratori della Fioristeria Piantati Qui – Facciamo l’albero, attivi nei tre Sestieri, che trasformano l’addobbo dell’albero in un gesto condiviso, capace di unire generazioni e vicinati. Nello stesso spirito nasce il Regalo Sospeso del Sestiere di Prè, una raccolta diffusa di doni destinati a famiglie, persone sole e chi attraversa un periodo difficile: un gesto semplice ma carico di significato comunitario.

Maddalena: cultura e creatività come incontro

Nel Sestiere della Maddalena, la vocazione culturale e artigianale incontra la solidarietà: laboratori artigiani, appuntamenti dedicati ai libri, spazi creativi e attività per bambine e bambini popolano il quartiere per tutto il mese. I BoxMas di Deck – scatole decorate da riempire di doni – e il Cactus Market nella sua veste natalizia trasformano piazze e vie in luoghi di scambio, colori e relazioni.

Musica, letture, laboratori: un dicembre che costruisce comunità

Il programma si completa con tombolate comunitarie, musica ai Luzzati, percorsi culturali, mercati artigiani, laboratori di cucina e cucito, pomeriggi di lettura, attività in librerie e biblioteche, e momenti musicali che accompagneranno i Sestieri fino a Capodanno. Ogni evento è pensato come una porta aperta: un invito a partecipare, a sentirsi parte di una rete, a trovare un luogo accogliente proprio nel periodo dell’anno in cui la solitudine può farsi più forte.