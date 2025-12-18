Natale, al Porto Antico uno spettacolo di luci e suoni tra identità e innovazione

Genova. Nel periodo natalizio il Porto Antico di Genova rinnova il proprio dialogo con la città e con chi la vive, attraverso un laser & sound show che unisce memoria, identità e innovazione. Uno show ideato per valorizzare il Mandraccio, uno spazio storico e in posizione centrale nel Porto Antico, che, con questo intervento, acquista un nuovo appeal.

Da sabato 20 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle 17.30 fino alle 23, ogni mezz’ora, andrà in scena uno spettacolo ispirato alle antiche tradizioni natalizie genovesi legate al fuoco come simbolo di comunità, auspicio e rinascita, e le trasforma in un racconto contemporaneo in cui il fuoco diventa luce e la luce diventa linguaggio.

Per secoli, il Natale a Genova e in Liguria si è acceso attorno al fuoco. Il Confeugo, il ceppo solenne scintillante in piazza come augurio per l’anno nuovo, i falò nelle valli, il Feugo do Bambin, che scaldavano una nascita e, insieme, una comunità. Quel fuoco era un rito e una dichiarazione: “Siamo qui, insieme, e guardiamo avanti”. Oggi la città racconta la stessa idea con un linguaggio nuovo. Il fuoco diventa luce: non brucia più, ma unisce. Non consuma, ma rivela. E dentro quella luce continua a esserci la stessa cosa di sempre: le persone.

Lo show natalizio è un racconto immersivo che celebra l’identità di Genova come città-porto, luogo di partenza, ritorno e appartenenza. La narrazione prende il via da una domanda universale: “Quanta strada hai fatto per ritrovarti oggi qui?“. Genova si rivela come un paesaggio emotivo fatto di mare, pietra, vicoli e stelle “ostinate”, offrendo una presenza ruvida e al contempo una carezza per chi sa coglierla. È un omaggio a chi torna e a chi resta, riconoscendo i tratti identitari della città in un istante.

Attraverso le icone universali del Natale – l’albero, i regali, Babbo Natale – lo spettacolo costruisce un codice che unisce generazioni e culture, richiamando l’essenziale. L’esperienza è interamente immersiva: laser, luci e sound effects dialogano con lo spazio urbano e il pubblico, trasformando la tecnologia in uno strumento narrativo. Il risultato è un percorso che non si osserva, ma si attraversa, tenendo insieme memoria, contemporaneità e identità locale.

Lo spettacolo si chiude con un messaggio potente: il vero regalo non è la luce, ma ciò che grazie alla luce riusciamo a vedere. Ci mostra che siamo parte della stessa storia e che la magia nasce quando ci riconosciamo più vicini.