Laser & sound

Natale, al Porto Antico uno spettacolo di luci e suoni tra identità e innovazione

Da sabato 20 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle 17.30 fino alle 23, ogni mezz'ora uno show immersivo ispirato alle antiche tradizioni legate al fuoco come simbolo di rinascita

porto antico notte

Genova. Nel periodo natalizio il Porto Antico di Genova rinnova il proprio dialogo con la città e con chi la vive, attraverso un laser & sound show che unisce memoria, identità e innovazione. Uno show ideato per valorizzare il Mandraccio, uno spazio storico e in posizione centrale nel Porto Antico, che, con questo intervento, acquista un nuovo appeal.

Da sabato 20 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle 17.30 fino alle 23, ogni mezz’ora, andrà in scena uno spettacolo ispirato alle antiche tradizioni natalizie genovesi legate al fuoco come simbolo di comunità, auspicio e rinascita, e le trasforma in un racconto contemporaneo in cui il fuoco diventa luce e la luce diventa linguaggio.

Per secoli, il Natale a Genova e in Liguria si è acceso attorno al fuoco. Il Confeugo, il ceppo solenne scintillante in piazza come augurio per l’anno nuovo, i falò nelle valli, il Feugo do Bambin, che scaldavano una nascita e, insieme, una comunità. Quel fuoco era un rito e una dichiarazione: “Siamo qui, insieme, e guardiamo avanti”. Oggi la città racconta la stessa idea con un linguaggio nuovo. Il fuoco diventa luce: non brucia più, ma unisce. Non consuma, ma rivela. E dentro quella luce continua a esserci la stessa cosa di sempre: le persone.

Lo show natalizio è un racconto immersivo che celebra l’identità di Genova come città-porto, luogo di partenza, ritorno e appartenenza. La narrazione prende il via da una domanda universale: “Quanta strada hai fatto per ritrovarti oggi qui?“. Genova si rivela come un paesaggio emotivo fatto di mare, pietra, vicoli e stelle “ostinate”, offrendo una presenza ruvida e al contempo una carezza per chi sa coglierla. È un omaggio a chi torna e a chi resta, riconoscendo i tratti identitari della città in un istante.

Attraverso le icone universali del Natale – l’albero, i regali, Babbo Natale – lo spettacolo costruisce un codice che unisce generazioni e culture, richiamando l’essenziale. L’esperienza è interamente immersiva: laser, luci e sound effects dialogano con lo spazio urbano e il pubblico, trasformando la tecnologia in uno strumento narrativo. Il risultato è un percorso che non si osserva, ma si attraversa, tenendo insieme memoria, contemporaneità e identità locale.

Lo spettacolo si chiude con un messaggio potente: il vero regalo non è la luce, ma ciò che grazie alla luce riusciamo a vedere. Ci mostra che siamo parte della stessa storia e che la magia nasce quando ci riconosciamo più vicini.

