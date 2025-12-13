Natale a Genova tra presepi, musica e magia: la città diventa un grande palcoscenico per le feste

Genova. Un Natale ricco di atmosfere magiche, appuntamenti culturali, illuminazioni scenografiche ed eventi capaci di coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età, con un calendario ricco di eventi, in cui tradizione e innovazione si incontrano.

Sono cinque gli appuntamenti con i suggestivi Presepi Viventi, realizzati grazie alla passione delle comunità locali, tra scenografie storiche, costumi d’epoca e atmosfere di straordinaria autenticità: si comincia questo pomeriggio, 13 dicembre, quando, a partire dalle 15, sarà possibile ammirare il Presepe della Duchessa (Voltri), Corteo storico itinerante del Gruppo Storico Voltri, ispirato ai presepi barocchi di Anton Maria Maragliano, con figuranti, strumenti antichi e cornamuse, che animeranno le vie del quartiere, fino alla celebrazione della Natività in Piazza Saredo.

Domani, domenica 14 dicembre, il Presepe Vivente Barocco di Acquasanta, l’antico presepe ideato da Mario Porcile che unisce arte, devozione e sapori locali, con bancarelle, attività per bambini e specialità gastronomiche: il Santuario N.S. dell’Acquasanta e i suoi volontari trasformeranno il borgo in un teatro a cielo aperto, con figuranti ispirati alla tradizione barocca genovese.

Il 21 dicembre la Parrocchia di Santa Maria Assunta propone una delle più sentite rievocazioni cittadine, giunta alla 27ª edizione, il Presepe Vivente di Granarolo, tra cortei, cori, attori e musicisti: l’intero borgo diventerà Betlemme, in una celebrazione che culminerà con la lauda medievale Natività de Signore.

Il 24 dicembre si celebrerà il Natale di San Francesco (San Marco al Molo) ispirato alla nascita del primo presepe di Greccio, con il presepe vivente all’interno della chiesa che ricrea la storia di Francesco e la messa di mezzanotte, in un’atmosfera di intensa spiritualità.

Infine, il 31 dicembre sarà possibile ammirare il Presepe dell’Oratorio e il Confuoco di Masone, mercatini, degustazioni e antichi mestieri: una rappresentazione che riproduce un borgo dell’entroterra ligure dei primi del ‘900 e che si chiude con il tradizionale Confuoco e il concerto di campane.

Sarà possibile partecipare, anche quest’anno, ad una rinnovata edizione del “Passaporto dei Presepi“, che torna con un progetto nuovo, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi di Genova. Fino all’11 gennaio, gli itinerari de “I Presepi dell’Arte” e “I Presepi della Tradizione” accompagneranno cittadini e turisti in un viaggio unico attraverso 85 presepi da ponente a levante e nelle vallate, fino ai comuni limitrofi. Con il proprio “passaporto” i visitatori potranno collezionare i timbri dei vari siti e prendere parte alla giornata conclusiva dell’8 febbraio 2025.

Per la rassegna “Chiese in Musica”, l’evento che coniuga patrimonio artistico e sonoro nelle più affascinanti chiese genovesi, venerdì 19 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di San Siro di Nervi, e sabato 27 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di Santa Maria della Cella a Sampierdarena, i cori e gli ensemble di musica classica e contemporanea saranno i protagonisti di due concerti che promettono emozione e bellezza. Prima delle esibizioni, la storica dell’arte Marta Faruffini accompagnerà il pubblico in una visita guidata alla scoperta dei tesori pittorici, scultorei e presepiali che arricchiscono le chiese.

Infine, è tutto pronto per aprire a Palazzo Tursi “La Casa di Babbo Natale“, mercoledì 17 dicembre dalle 15. Per la prima volta Palazzo Tursi – sede del Comune di Genova e simbolo dei Rolli – si trasformerà nella Casa di Babbo Natale, fino al 24 dicembre e l’atrio cinquecentesco accoglierà installazioni luminose e musicali, laboratori creativi, animazioni per bambini, set fotografici, attività per famiglie e tanti momenti dedicati alla fantasia e al gioco.

Il calendario delle festività si chiuderà martedì 6 gennaio in Piazza Matteotti, con la tradizionale Discesa della Befana dall’autoscala dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con Confcommercio: un appuntamento che, come da tradizione, regalerà sorrisi e dolcezza ai bambini genovesi.

Tutti gli eventi e gli aggiornamenti su: www.visitgenoa.it/natale-genova-2025