Nasce lo Shopping Pass Busalla: un progetto per valorizzare il commercio locale nel periodo natalizio

Busalla. Nasce a Busalla, dalla collaborazione tra Adaxio Experience e Comune di Busalla, lo Shopping Pass, un nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del territorio e delle attività commerciali locali, pensato per incentivare gli acquisti di prossimità durante il periodo natalizio e sostenere concretamente il tessuto economico della valle.

Lo Shopping Pass si presenta come un vero e proprio passaporto del commercio locale, disponibile in tiratura limitata, che i cittadini potranno ritirare gratuitamente in piazza in una data che verrà comunicata nelle prossime settimane. All’interno del passaporto sarà possibile raccogliere adesivi ricevuti presso i negozi aderenti al progetto. I negozi aderenti allo Shopping Pass sono stati selezionati sul territorio comunale, creando una rete che unisce diverse tipologie di attività commerciali, accomunate dal desiderio di collaborare e rafforzare il legame con la comunità locale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere un modo di fare acquisti più consapevole, soprattutto nel periodo natalizio, ricordando che comprare locale significa investire nel proprio paese, sostenere il lavoro delle persone e contribuire alla vitalità del territorio. Lo Shopping Pass Busalla si inserisce all’interno di un più ampio percorso di valorizzazione dell’entroterra ligure ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Busalla, che ha sostenuto l’iniziativa riconoscendone il valore sociale ed economico.