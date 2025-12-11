Museo di Storia Naturale, al via la messa in sicurezza antincendio: intervento da 1 milione di euro

Genova. Nuovo capitolo della lunga vita del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria. Il Comune di Genova, infatti, ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio della struttura e la messa in sicurezza dei locali. Un intervento da circa un milione di euro, per il quale l’amministrazione civica ha dato avvio alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori, ce quindi potrebbero iniziare entro la primavera del 2026, anche se è ancora incerta la data di riapertura al pubblico, ipotizzata entro

L’intervento prevede due fasi. La prima – già finanziata e inserita nel piano triennale dei lavori pubblici – prevede la messa a norma dell’impianto elettrico e sostituzione delle lampade, l’installazione del nuovo Impianto di Rilevazione Automatico di Incendio/Fumi, l’implementazione del sistema di illuminazione sui piani terra, primo e secondo e il potenziamento dell’illuminazione esterna.

La seconda fase è considerata “eventuale” essendo legata al reperimento dei fondi necessari: installazione del sistema EVAC (Sistema di Evacuazione Vocale) e dell’impianto idranti. Oltre a ciò, in questa fase, è previsto l’adeguamento dell’illuminazione del piano terzo e del piano interrato/seminterrato, cosa che potrebbe “sbloccare” l’uso degli spazi ad oggi non utilizzati. Questa seconda fase cuba oltre 300 mila euro, ancora da trovare.

Il Museo di Storia Naturale, il museo più antico di Genova, è chiuso al pubblico dallo scorso dallo scorso aprile, quando, in vista degli imminenti lavori di adeguamento alle norme di sicurezza previste per gli spazi pubblici, è iniziato il delicato intervento di conservazione dei reperti per preparare le sale espositive agli interventi. Un lavoro che sta andando avanti in queste settimane e che prevede lo spostamento di oltre sei mila reperti, oggi distribuiti nelle 23 sale del museo.

Il museo Giacomo Doria in questi anni sta vivendo una seconda giovinezza, divenuto meta privilegiata per famiglie e scuole visto la sua grande e unica collezione di esemplari provenienti da ogni parte del mondo. E’ allo studio una nuova modalità espositiva, che possa valorizzare ulteriormente anche gli altro 3,9 milioni di reperti conservati nel suo grande “archivio”.