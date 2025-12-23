Il personale dei Musei Nazionali in stato di agitazione: “Carenza cronica di personale, a rischio l’apertura”

Genova. Il personale dei Musei Nazionali di Genova – Palazzo Reale e Palazzo Spinola – verso lo stato di agitazione. A lanciare l’allarme è Usb Pubblico Impiego Liguria, che denuncia “la condizione critica e insostenibile in cui sono costretti a lavorare gli assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio e i servizi culturali (ex AFAV)”.

“La carenza cronica di personale (il 45% rispetto alla pianta organica) non consente più di assicurare l’apertura dei musei a pieno orario senza compromettere la sicurezza, la qualità del servizio pubblico, il corretto adempimento delle funzioni istituzionali e senza mettere a rischio la tutela del patrimonio, l’utenza e la dignità del lavoro”, prosegue il sindacato, che parla di “discutibili scelte gestionali che insistono nell’attuare un piano di esternalizzazione e nell’utilizzo improprio di volontari come sostituti del personale interno, anziché utilizzarlo di supporto, come previsto dalla normativa”.

Le criticità sono state formalmente esposte di recente nella nota inviata alla Direzione dei Musei Nazionali di Genova il 17 novembre 2025, redatta su mandato assembleare delle lavoratrici e dei lavoratori: “La direzione a oggi non ha dato risposte in merito alla richiesta esplicita di commisurare le aperture dei musei al numero effettivo di unità di personale ex AFAV in servizio, garantendo il pieno rispetto degli istituti contrattuali, orari, turni e riposi, sostenibili e conformi alle norme di sicurezza vigenti. Scaricare sul personale il costo di scelte miopi significa mettere a rischio, nel medio termine, la tenuta stessa dei Musei Nazionali di Genova”.

Alla luce delle richieste ritenute inascoltate, Usb va verso lo stato di agitazione e “avvierà tutte le iniziative a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori come da mandato”.