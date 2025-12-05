Musica, è morto a 75 anni il cantautore Sandro Giacobbe

Genova. Sandro Giacobbe, cantautore e autore di indimenticabili successi, è morto oggi, venerdì 5 dicembre 2025, all’età 75 anni nella sua casa di Cogorno. Era nato a Moneglia.

Autore di successi come “Gli occhi di tua madre”, con cui arrivò terzo al Festival di Sanremo nel 1976, o “Signora mia”, brano utilizzato come colonna sonora del film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller.

E tra le sue canzoni più note, storie semplici e toccanti, ci sono anche “Sarà la nostalgia’, “Il giardino proibito” e “Portami a ballare”. E’ stato un volto popolare grazie alla sua partecipazione ne nella Nazionale cantanti.

La sua malattia non era segreta: il 16 marzo 2025 aveva raccontato a Domenica In di aver perso tutti i capelli a seguito della chemioterapia e di dover utilizzare la carrozzina su ordine dei medici. “Sono chiuso in casa perché dovrei uscire in carrozzina e mi fotograferebbero, quindi voglio dichiarare pubblicamente la mia situazione, in modo che sia io stesso a informare tutti”, aveva detto Giacobbe parlando con Mara Venier.

“Apprendiamo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Sandro Giacobbe, artista e cantautore di successo con brani che hanno accompagnato intere generazioni, protagonista della canzone italiana degli anni ’70 e ’80 tra i più riconoscibili e apprezzati dal pubblico. Lo piange il mondo della musica ma anche la Liguria, dove è nato e dove ha sempre voluto vivere, rappresentando la sua terra in un percorso artistico e umano significativo e aperto anche alla solidarietà. Alla moglie Marina e a tutti i suoi familiari le più sentite condoglianze nostre e della Regione”, hanno detto il presidente Marco Bucci e l’assessora alla cultura Simona Ferro.

Anche Matteo Viacava, sindaco di Portofino, con tutto il Comune, esprime cordoglio: “Il sindaco di Portofino e la sua giunta si uniscono al dolore per la scomparsa di Sandro Giacobbe, artista che con la sua musica ha accompagnato intere generazioni. La nostra comunità, che ha sempre avuto un forte legame con l’artista, ricorda con particolare affetto il concerto che nel 2024 Giacobbe aveva tenuto in Piazzetta per celebrare i 50 anni della sua carriera. L’amministrazione di Portofino esprime le più sentite condoglianze e si stringe attorno ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno apprezzato il suo talento e la sua umanità”.