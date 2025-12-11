  • News24
Indagini

Parco del Peralto, uomo senza vita trovato da un’escursionista: polizia sul posto

È successo questa mattina. Immediato l'arrivo dei soccorsi sulla strada sterrata che segue le mura di forte Sperone ma per l'uomo non c'era più nulla da fare

Genova. Un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita su una delle strade sterrate attorno a forte Sperone, nel parco del Peralto, sulle alture di Genova. Ad accorgersi del cadavere una donna che stava passeggiando con i suoi cani.

L’escursionista ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i militi della pubblica assistenza Odv Squadra Emergenze e i medici del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo: oltre a un presunto arresto cardiaco riportava un colpo alla testa e sangue in fuoriuscita dalle orecchie.

Secondo i sanitari la morte risalirebbe a poco dopo le 9 di questa mattina visto che sullo smartphone del deceduto era stato inviato un messaggio intorno a quell’ora.

Al Peralto è arrivata anche la polizia per le indagini del caso e quindi per ricostruire l’accaduto. Oltre al malore si vaglia l’ipotesi di una caduta accidentale o meno dal muraglione a fianco alla strada.

