Parco del Peralto, uomo senza vita trovato da un’escursionista: polizia sul posto

Genova. Un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita su una delle strade sterrate attorno a forte Sperone, nel parco del Peralto, sulle alture di Genova. Ad accorgersi del cadavere una donna che stava passeggiando con i suoi cani.

L’escursionista ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i militi della pubblica assistenza Odv Squadra Emergenze e i medici del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo: oltre a un presunto arresto cardiaco riportava un colpo alla testa e sangue in fuoriuscita dalle orecchie.

Secondo i sanitari la morte risalirebbe a poco dopo le 9 di questa mattina visto che sullo smartphone del deceduto era stato inviato un messaggio intorno a quell’ora.

Al Peralto è arrivata anche la polizia per le indagini del caso e quindi per ricostruire l’accaduto. Oltre al malore si vaglia l’ipotesi di una caduta accidentale o meno dal muraglione a fianco alla strada.