Indagini

Morto nell’incendio del suo box a Ronco Scrivia, il rogo forse causato dalla stessa vittima

Giancarlo Rossi, 76 anni, era appassionato di auto e aveva allestito nel suo garage una piccola officina. Si ipotizza l'uso di un saldatore alla base della tragedia

Auto va a fuoco nel box, morto un uomo a Ronco Scrivia

Genova. L’incendio di auto che ha causato la morte di Giancarlo Rossi, 76 anni, potrebbe essere stato causato dalla stessa vittima. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, è una delle ipotesi su cui lavorano gli investigatori dei vigili del fuoco coordinati dalla pm Paola Calleri.

La vittima, appassionata di auto, aveva creato una piccola officina nel suo garage sotto il condominio dove viveva, in via Cambiaggio a Ronco Scrivia. Una sorta di laboratorio dove armeggiava sulla sua macchina ibrida.

E forse, il pomeriggio di tre giorni fa, Rossi potrebbe avere usato un saldatore per sistemare un pezzo della parte anteriore della vettura, lasciata in funzione, che ha scatenato un corto circuito e poi le fiamme. La Procura ha aperto un fascicolo ma con ogni probabilità non procederà all’autopsia.

Ieri, i vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio hanno compiuto un sopralluogo per ricostruire le cause del rogo grazie alle metodologie e tecniche scientifiche del gruppo specializzato.

L’anziano era stato trovato in un locale adiacente al box, dove forse si era rifugiato o stava cercando qualcosa per spegnere il rogo.

Sul corpo, il medico legale non ha trovato segni di bruciature e per questo l’ipotesi è che possa essere morto per le esalazioni causate dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i pompieri che hann domato le fiamme e messo in salvo gli abitanti del condominio.

In tre sono rimasti intossicati e portati in ospedale, con le ambulanze della a Croce Verde di Busalla e della Croce Rossa di Ronco Scrivia nessuno in gravi condizioni.

