Monossido disperso dai tubi di una calderina: due intossicati gravi in corso Italia

Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri in un appartamento di corso Italia per un’intossicazione da monossido di carbonio. La chiamata era arrivata per un soccorso persona nei confronti di un uomo di 57 anni, ma anche la moglie accusava sintomi di una possibile intossicazione. A soccorrerli le figlie della coppia, intossicate solo lievemente insieme a un altro parente anziano.

La coppia è stata sottoposta a trattamento nella camera iperbarica. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco la causa sarebbe una calderina le cui tubazioni si sono dissestate e hanno prodotto la perdita dei gas di combustione.

Della vicenda è stata immediatamente informata la pm di turno Gabriella Dotto che disporrà ulteriori accertamenti.