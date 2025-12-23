  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ieri sera

Monossido disperso dai tubi di una calderina: due intossicati gravi in corso Italia

E' successo ieri nel tardo pomeriggio. Una coppia sottoposta al trattamento nella camera iperbarica. Lievemente intossicate anche le figlie e un anziano parente

vigili del fuoco notte

Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri in un appartamento di corso Italia per un’intossicazione da monossido di carbonio. La chiamata era arrivata per un soccorso persona nei confronti di un uomo di 57 anni, ma anche la moglie accusava sintomi di una possibile intossicazione. A soccorrerli le figlie della coppia, intossicate solo lievemente insieme a un altro parente anziano. 

La coppia è stata sottoposta a trattamento nella camera iperbarica. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco la causa sarebbe una calderina le cui tubazioni si sono dissestate e hanno prodotto la perdita dei gas di combustione.

Della vicenda è stata immediatamente informata la pm di turno Gabriella Dotto che disporrà ulteriori accertamenti.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.