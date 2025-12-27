Minori stranieri non accompagnati: deliberata la proroga per l’accoglienza emergenziale

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi, ha adottato una delibera che stabilisce il prosieguo delle attività di accoglienza emergenziali per i minori non accompagnati.

«Questa decisione – dice l’assessora al Welfare Cristina Lodi – si è resa necessaria perché, nonostante l’aumento di posti già ottenuto per le strutture SAI, i dati ci dicono che il trend di emersione di minori stranieri non accompagnati sul territorio è in crescita costante. Come amministrazione abbiamo l’obbligo morale e la volontà di agire a tutela di questi ragazzi e ragazze, molti dei quali arrivati in Italia da scenari complessi e drammatici, con vissuti che purtroppo hanno ripercussioni serie e importanti anche nel loro presente. Non dobbiamo limitare ad accoglierli, ma dobbiamo fare del nostro meglio per studiare e applicare politiche di vero welfare che permettano loro di integrarsi, anche con progettualità che accompagnino i neo maggiorenni nel mondo del lavoro o dello studio. Il nostro sistema SAI ha già registrato un incremento di cento posti, ma non basta: per questo faremo un’ulteriore richiesta di ampliamento al ministero dell’Interno».

Nel Comune di Genova, infatti, al fine di mettere in immediata protezione e tutela i minori stranieri non accompagnati, in assenza di posti SAI – Sistema di accoglienza e integrazione -, aveva attivato dei setting temporanei ed emergenziali.

La situazione di crescente complessità degli ultimi mesi del 2025, soprattutto in ordine alle problematiche socio sanitarie e di devianza del MSNA emersi ha portato la Civica Amministrazione a richiedere formalmente, il 16 dicembre 2025, l’attivazione di un tavolo interistituzionale dedicato alla Prefettura di Genova.