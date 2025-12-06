Ancora minacce alla sindaca di Sant’Olcese Sara Dante, solidarietà della politica

Genova. Era già accaduto, ripetutamente, nel 2022 tanto che la questura al tempo aveva disposto una vigilanza speciale. A distanza di tre anni la sindaca di Sant’Olcese, Sara Dante, è stata nuovamente oggetto di minacce. La notizia è resa nota dall’amministrazione comunale di Sant’Olcese, che con la giunta e i consiglieri, hanno diramato una nota in cui esprimono “la propria indignazione e ferma condanna per il grave episodio avvenuto nella notte”.

Un biglietto contenente minacce e insulti rivolte alla sindaca Sara Dante e al comandante della polizia Llocale Gianluca Mastropasqua è stato lasciato davanti all’abitazione della prima cittadina. Nel biglietto sembrerebbe esserci un riferimento a una possibile multa elevata. Inoltre, in maniera sgrammaticata, viene citata la minaccia di una “pallottola nella schiena”.

“Si tratta dell’ennesimo atto vile e inaccettabile, che si aggiunge ad altri episodi intimidatori già subiti in passato dalla nostra prima cittadina – si legge nella nota dell’amministrazione – è evidente che qualcuno pensa ancora di poter usare la paura per condizionare la vita democratica del nostro Comune, ma si sbaglia di grosso“. “Ribadiamo la nostra piena solidarietà alla sindaca Sara Dante e al comandante Mastropasqua. Esprimiamo loro vicinanza e sostegno per un gesto che colpisce non solo due persone, ma l’intera comunità di Sant’Olcese. Condanniamo con forza ogni forma di intimidazione e violenza. Chi sceglie di minacciare invece di confrontarsi democraticamente dimostra solo debolezza e disprezzo per la nostra comunità. Sant’Olcese è più forte di questi gesti. Le istituzioni, la cittadinanza e le forze politiche devono restare unite nel difendere i valori della legalità, del rispetto e della convivenza democratica”, conclude la nota di solidarietà.

La solidarietà della sindaca Silvia Salis e dell’amministrazione

La sindaca del Comune e della Città metropolitana di Genova, Silvia Salis, e tutta l’amministrazione comunale e metropolitana, esprimono “la più sincera solidarietà”. “Si tratta di un gesto vile che condanniamo con fermezza e che si aggiunge ad altri episodi intimidatori già subiti in passato – dichiara lSalis – ogni tentativo di condizionare l’azione amministrativa attraverso la paura rappresenta un attacco non solo alle persone coinvolte, ma all’intera comunità di Sant’Olcese e ai valori democratici che uniscono tutti i nostri territori. La città di Genova si stringe attorno alla sindaca Dante e al comandante Mastropasqua, manifestando loro vicinanza, sostegno e piena solidarietà. Le istituzioni non possono e non devono arretrare di fronte a simili comportamenti, che nulla hanno a che vedere con il confronto civile e democratico. Riaffermiamo con forza l’importanza del rispetto, della legalità e della convivenza democratica, principi fondamentali che gli enti locali sono chiamati a difendere ogni giorno, insieme ai cittadini”.