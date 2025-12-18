Meteo, sulla Liguria ancora cieli nuvolosi e possibili piogge fino al weekend

Liguria. Un debole flusso di correnti umide e miti dai quadranti meridionali, ostacola il fisiologico ritorno a condizioni di stabilità sulla nostra regione, con cieli nuvolosi e deboli piovaschi possibili fino al week-end. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Giovedì 18 dicembre

Precipitazioni deboli intermittenti potranno interessare il settore centrale tra la nottata e la prima mattinata, più segnatamente tra Tigullio occidentale e genovese. Esaurimento dei fenomeni entro le ore centrali con schiarite sotto costa, più ampie a ponente. Cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti padani per mezzo di nuvolosità bassa. Rovesci possibili in serata sullo spezzino in traslazione da est a ovest.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulle coste del genovese centro-occidentale e del savonese, in rinforzo serale. Deboli da est/sud-est tra Tigullio e spezzino. Mari stirati sotto costa. Mossi al largo. Temperature stazionarie nelle aree dell’entroterra e in lieve aumento, specie nei valori massimi, in costa: sulla costa minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 10 e 16 gradi; all’interno minime tra -2 e 5 gradi, massime tra 5 e 11 gradi.

Venerdì 19 dicembre

Cieli molto nuvolosi a Levante con possibili piovaschi localizzati, specie in prima mattinata e nel corso del pomeriggio. Nuvolosità meno serrata sul centro-ponente con schiarite sporadiche sull’imperiese. Tassi di umidità elevati sui versanti padani. in mattinata, con possibili banchi di nebbia. Venti moderati dai quadranti settentrionali a ponente con raffiche localmente superiori ai 40 chilometri orari in mattinata. Deboli dai quadranti meridionali sul centro-levante costiero. Mari poco mossi sotto costa; mossi o localmente molto mossi al largo. Temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Sabato 20 dicembre

Giornata stabile e soleggiata sul settore centro-orientale della regione. Possibili nebbie o foschie sui versanti padani. Nuvolosità alta stratificata in transito sull’estremo ponente a partire dalle ore pomeridiane. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari: stirati o poco mossi sotto costa e mossi al largo. Temperature: stazionarie al suolo e in aumento in quota.