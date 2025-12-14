  • News24
Meteo, stabile ma in peggioramento in corso durante la giornata: la settimana inizia con le nuvole previsioni

A partire da oggi, domenica 14 dicembre, l’anticiclone lascerà gradualmente spazio a correnti più umide; pertanto, sulla Liguria è atteso un progressivo incremento della nuvolosità, preludio a un peggioramento (probabilmente) di stampo invernale nella giornata di martedì.

Genova. Nottetempo e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno su buona parte della Regione, farà eccezione il settore centro-orientale costiero ove saranno possibili degli addensamenti. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un generale incremento della copertura nuvolosa, risulterà maggiormente deciso tra savonese e genovesato; infatti, su queste aree non si escludono locali pioviggini o brevi piovaschi associati verso sera.

Venti: di notte e al mattino, deboli da Nord. Dalle ore centrali della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, sempre con debole intensità.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.
Costa: min: +6°C/+12°C – max: +13°C/+17°C.
Interno: min: -3°C/+6°C – max: +8°C/+13°C.

