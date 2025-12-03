Liguria. Una saccatura di origine Nord atlantica fa il suo ingresso nel Mediterraneo determinando un generale peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Liguria.

Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, questa mattina sporadici rovesci andranno a interessare il settore Centro-Occidentale, mentre più a Levante ci aspettiamo cielo nuvoloso seppur con temporanee schiarite. Neve oltre i 1000 m sulle Alpi Liguri. Nel pomeriggio i rovesci continueranno a interessare soprattutto il centro ponente della regione, con neve sopra gli 800 m. Altrove la nuvolosità andrà via via aumentando con possibili scrosci di pioggia anche tra genovese e spezzino a partire dal tardo pomeriggio.

Attenzione alle raffiche da Nord anche superiori ai 50-60 Km/h nelle vallate esposte dei versanti marittimi genovesi e savonesi. Altrove venti deboli variabili in mattinata a Levante, in impostazione pomeridiana da Est/Nord-Est, specie sullo spezzino orientale.

Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature in generale calo sulla costa minime tra +4° e +8°C, massime tra +9 e +15°C. Nell’interno minime tra +0 e +5°C, massime tra +3 e +9°C.

Giovedì 4 dicembre

Ancora venti fino a tesi o forti dai quadranti settentrionali sul settore costiero Occidentale. Residui fenomeni piovosi sul centro-levante al mattino, schiarite a partire da Ponente. Al pomeriggio passaggi nuvolosi si alterneranno a schiarite.

Venti tesi dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero con raffiche localmente superiori ai 60 Km/h al largo delle coste imperiesi. Moderati a Levante con locali rinforzi da Est/Nord-Est al largo delle coste spezzine.

Mare molto mosso o localmente agitato sui settori occidentali e al largo. Generalmente poco mosso o mosso sulle coste di Levante. Temperature stazionarie.

Venerdì 5 dicembre

Ampie schiarite si affacceranno sulla nostra regione. Temperature in aumento. Ventilazione moderata da nord. Mari poco mossi. L’evoluzione è incerta è consigliabile seguire i prossimi aggiornamenti.