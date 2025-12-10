Liguria. Correnti umide e miti nei bassi strati favoriscono lo sviluppo di nuvolosità bassa serrata in Liguria, con possibili pioviggini o piogge intermittenti sui versanti marittimi, ecco le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteorologia:

Deboli piovaschi andranno a interessare il settore centrale nel corso della nottata e della prima mattinata , specie nei tratti di costa. Nuvolosità sparsa sul resto della regione con basse probabilità di pioggia. Nel corso del pomeriggio decentramento dei fenomeni a Ponente con pioviggini o deboli piogge tra savonese Oorientale e Golfo Paradiso. Qualche schiarita tra Bormida Occidentale e Alpi Liguri.

Venti deboli da Sud-Est con rinforzi moderati sul Golfo di Genova. Mare generalmente poco mosso. Temperature

minime sulla costa tra +8 e +12° C, in aumento nelle aree dell’entroterra tra +1 e +10° C. Massime stazionarie sulla costa tra +12 e +16°C. Nell’interno tra +8 e +14°C.

Giovedì 11 dicembre

Giornata nuovamente uggiosa con cieli coperti e deboli piovaschi intermittenti sul Centro-Levante; tempo più asciutto a Ponente con ampie schiarite sull’imperiese, in estensione serale al savonese occidentale. Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori fino a sera. Rotazione ai quadranti settentrionali in tarda serata. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 12 dicembre

Nuvolosità in progressivo diradamento sul settore Occidentale. Cieli parzialmente o localmente molto nuvolosi sul Centro-Levante con schiarite più ampie sul genovese costiero nella seconda parte di giornata. Venti deboli dai quadranti meridionali a Levante e dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Mari quasi calmi o calmi.

Temperature stazionarie.