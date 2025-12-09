  • News24
Meteo, tornano nuvole e pioggia sul centro della regione: in lieve calo le temperature previsioni

Correnti miti e umide affluiscono sul Nord-Ovest italiano, portando condizioni di stabilità oltrappennino e cieli nuvolosi con possibili pioviggini sui versanti marittimi Liguri

Genova. Aumento repentino della nuvolosità in nottata con cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti marittimi del settore centrale entro l’alba. Possibili pioviggini a partire dalle ore centrali della giornata tra Genovese e Savonese Centro-Orientale. Ampie schiarite sui versanti padani centro-occidentali e sul comparto delle Alpi Liguri oltre che sulle vette Avetane, più diffuse in mattinata.

Venti: A regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e dai quadranti meridionali a partire dalle ore centrali fino a fine periodo. Possibili rinforzi moderati sul Golfo di Genova tra pomeriggio e serata.

Mari: generalmente poco mossi.
Temperature: minime stazionarie; Massime in lieve diminuzione in costa.
Costa: min: +7°C/+12°C – max: +12°C/+16°C.
Interno: min: -2°C/+6°C – max: +8°C/+13°C.

