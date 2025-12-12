Genova. Al mattino ancora nubi basse non serrate lungo le coste a levante di Portofino. Altrove cielo sereno a parte nubi locali. In giornata dissolvimento degli annuvolamenti a levante ed intensificazione della copertura nuvolosa bassa sui versanti padani centro-occidentali con sconfinamenti “a cappello” sui crinali marittimi corrispondenti in serata; cielo sereno sul resto della regione.
Situazione: Ancora alta pressione sull’Italia per tutto il fine settimana. In Liguria la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali nei bassi strati favorirà un miglioramento soprattutto lungo la fascia costiera tra venerdi e sabato, anche se non saranno escluse nubi basse a carattere locale.
Venti: Da deboli a moderati da nord sul settore centro-occidentale, rinforzi fino a tesi in serata. A levante venti deboli orientali.
Mari: Stirato sotto costa, tendente a mosso al largo.
Temperature: In calo le minime; massime in calo sui versanti padani centro-occidentali ed a tratti sul settore centrale costiero, stazionarie altrove.
Costa: min: +8°C/+12°C – max: +13°C/+17°C.
Interno: min: +0°C/+6°C – max: +8°C/+13°C.