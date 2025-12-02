Genova. Sporadici rovesci andranno ad interessare il settore Centro-Occidentale tra nottata e prima mattinata, seppur con la tendenza ad un rapido esaurimento dopo l’alba.

Il continuo afflusso di correnti umide Atlantiche sul Mediterraneo Centro-Occidentale determina condizioni di instabilità sulla nostra regione, con giornate caratterizzate da piogge anche moderate e altre più asciutte ma con cieli molto nuvolosi o coperti.

Cieli poco o parzialmente nuvolosi a Levante con ampie schiarite nel corso delle ore diurne. Nuvolosità serrata sui versanti padani del settore Centrale, mentre in costa il sole rimarrà offuscato da velature/nuvolosità medio-alta.

Piogge intermittenti in tarda serata a partire dall’Imperiese, in estensione notturna ai versanti marittimi del Savonese.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Deboli variabili in mattinata a Levante, in impostazione pomeridiana da Est/Nord-Est, specie sullo Spezzino Orientale.

Mari: stirati sotto costa; Mossi o molto mossi al largo.

Temperature: In calo nei valori minimi nelle aree dell’entroterra e sulle vallate esposte al travaso di Savonese e Genovese. Massime stazionarie o in lieve diminuzione, specie sui versanti padani e nel profondo entroterra.

Costa: min: +5°C/+11°C – max: +8°C/+15°C.

Interno: min: -3°C/+5°C – max: +3°C/+10°C.