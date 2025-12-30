Genova. Di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso tra savonese, genovesato e spezzino; in tale contesto, non si escludono pioviggini durante gli addensamenti più consistenti. Sull’imperiese e sui versanti padani occidentali, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un rapido diradamento della copertura nuvolosa, con ampie schiarite associate anche sul settore centro-orientale. Tuttavia, nel corso del pomeriggio è previsto un veloce incremento della nuvolosità sui versanti padani centro-occidentali; in serata, non sono escluse locali e deboli precipitazioni associate, anche nevose fino a fondovalle.

La giornata di oggi, martedì 30 dicembre, sarà di transizione; infatti, l’anticiclone si indebolirà definitivamente e lascerà gradualmente spazio ad aria decisamente più fredda dai quadranti nord-orientali. Pertanto, sulla nostra Regione sono attese condizioni di variabilità atmosferica, accompagnate da un calo delle temperature nell’ultimo giorno dell’anno.

Venti: fino a metà giornata, deboli o moderati dai quadranti meridionali. Successivamente, si assisterà ad una rotazione della ventilazione, che, verso sera, tenderà a spirare da Nord, con rinforzi fino a forte sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: minime del mattino in aumento, specie nelle zone interne, massime stabili o in lieve calo ovunque. Temperature in decisa diminuzione nel corso della serata.

Costa: min: +6°C/+12°C – max: +12°C/+15°C.

Interno: min: -3°C/+6°C – max: +7°C/+11°C.