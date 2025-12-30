  • News24
Meteo, giornata stabile e serena con temperature in calo. Il 2026 inizierà con nuove nevicate sulle alture previsioni

Sulla nostra Regione sono attese condizioni di variabilità atmosferica, accompagnate da un calo delle temperature nell’ultimo giorno dell’anno

Generico dicembre 2025

Genova. Di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso tra savonese, genovesato e spezzino; in tale contesto, non si escludono pioviggini durante gli addensamenti più consistenti. Sull’imperiese e sui versanti padani occidentali, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un rapido diradamento della copertura nuvolosa, con ampie schiarite associate anche sul settore centro-orientale. Tuttavia, nel corso del pomeriggio è previsto un veloce incremento della nuvolosità sui versanti padani centro-occidentali; in serata, non sono escluse locali e deboli precipitazioni associate, anche nevose fino a fondovalle.

La giornata di oggi, martedì 30 dicembre, sarà di transizione; infatti, l’anticiclone si indebolirà definitivamente e lascerà gradualmente spazio ad aria decisamente più fredda dai quadranti nord-orientali. Pertanto, sulla nostra Regione sono attese condizioni di variabilità atmosferica, accompagnate da un calo delle temperature nell’ultimo giorno dell’anno.

Venti: fino a metà giornata, deboli o moderati dai quadranti meridionali. Successivamente, si assisterà ad una rotazione della ventilazione, che, verso sera, tenderà a spirare da Nord, con rinforzi fino a forte sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: minime del mattino in aumento, specie nelle zone interne, massime stabili o in lieve calo ovunque. Temperature in decisa diminuzione nel corso della serata.
Costa: min: +6°C/+12°C – max: +12°C/+15°C.
Interno: min: -3°C/+6°C – max: +7°C/+11°C.

