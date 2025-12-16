Genova. Giornata fortemente perturbata con precipitazioni moderate e continuative sui tratti di costa del Genovese Centro-Orientale e sul Savonese, anche sottoforma di rovesci.

Precipitazioni intense andranno ad interessare a partire dalla nottata il Centro-Ponente con crollo della quota neve sui versanti padani Occidentali, fin sui fondovalle in Val Bormida e con possibili disagi sul tratto autostradale dell’A6. Nevicate intense anche su Alpi Liguri e interno Savonese sopra i 700-800 mt con accumulo al suolo localmente superiore ai 40-50 cm. entro sera.

Piogge moderate o forti sotto costa sul settore Centro-Orientale, con locali rinforzi tra Golfo Paradiso e Tigullio, ove saranno possibili accumuli pluviometrici localmente superiori ai 70-80 mm entro la mezzanotte.

Tra tarda mattinata e primo pomeriggio possibili nevicate di moderata intensità si spingeranno fin sulla valle dell’Erro e localmente in val d’Orba, con accumulo al suolo più probabile nella prima citata; Episodi di pioggia mista a neve o neve bagnata nelle restanti vallate dell’entroterra poste a Ovest della Valle Scrivia (Scrivia-Stura). Quota neve al di sopra dei 1500 mt. a Levante.

Nuova intensificazione da parte delle precipitazioni in serata con quota neve in leggero aumento fino a quote di alta collina/montagna ma con possibili nevicate residue a bassa quota sui versanti padani.

Situazione

Un intenso peggioramento è pronto ad interessare la nostra regione nella giornata di Martedì, con piogge intense sull’intero territorio e nevicate anche di forte intensità nelle aree interne di Ponente.

Accumuli nivometrici rilevanti (>30-40 cm.) entro sera nelle aree dell’immediato entroterra Savonese sopra i 700-800 mt. (Melogno-Settepani-Calizzano) e localmente elevati fin sul fondovalle della Val Bormida (>15-20 cm.).

Disagi sul tratto autostradale dell’A6 in mattinata e nei tratti stradali di montagna nell’entroterra Savonese.

Accumuli pluviometrici localmente elevati entro fine periodo sulle dorsali dei versanti marittimi Savonesi e sul Centro-Levante costiero.

Raffiche di tramontana superiori ai 50-60 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e Genovese Occidentale.

Mari agitati al largo con onda significativa localmente superiore ai 3 mt. sul Golfo.

Venti: Forti rafficati dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulle coste del Genovese Centro-Occidentale e del Savonese. Moderati da Est/Sud-Est tra Tigullio e Spezzino con rinforzi al largo.

Mari: stirati sotto costa a Ponente. Molto mossi o agitati al largo e a Levante.

Temperature: In crollo sui versanti padani Occidentali con valori intorno allo zero per l’intero periodo. In sensibile diminuzione tra Genova e Savona sia nei valori minimi che in quelli massimi. Stazionarie o in lieve diminuzione altrove, specie nei valori massimi.

Costa: min: +4°C/+13°C – max: +6°C/+15°C.

Interno: min: -3°C/+6°C – max: +0°C/+10°C.