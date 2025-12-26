Liguria. Dopo una giornata di Natale all’insegna della pioggia e del vento forte, il meteo in Liguria migliora per il giorno di Santo Stefano. Secondo le previsioni del centro meteo Limet la depressione che sta interessando la regione tenderà ad allontanarsi verso sud, favorendo così un miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione.
Meteo Liguria oggi venerdì 26 dicembre
Per il 26 dicembre resta un avviso per vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 80-90 km/h agli sbocchi vallivi. Raffiche oltre 90 km/h in mare tra il Savonese e l’Imperiese.
Tra la notte e la mattinata neve oltre i 450-500 metri sul versanti padani centro-occidentali, in attenuazione al sorgere del sole ad iniziare dalla Val d’Orba ed Erro. Sul resto della Liguria nubi sparse in via di attenuazione con il passare delle ore specie a levante, con addensamenti più intensi nelle aree interne. Nel pomeriggio progressivo miglioramento con cielo sereno sulle coste centro-orientali; ancora un po’ di nubi nei settori interni centro-occidentali, in attenuazione in serata.
In calo le temperature minime, in aumento le massime:
- Costa: min: +5°C/+9°C – max: +8°C/+14°C.
- Interno: min: -3°C/+4°C – max: +6°C/+11°C.
Il meteo per sabato 27 dicembre
Tempo buono su tutta la Liguria. Un po’ di nubi potrebbero interessare i versanti padani centro-occidentali al mattino, ma senza conseguenze. Moderati o forti da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, deboli orientali a levante. Generale attenuazione del vento fino a deboli in serata. Minime in calo nelle zone interne, massime in generale aumento.
Meteo domenica 28 dicembre
Tempo stabile e soleggiato ovunque. Vento debole e temperature massime miti.