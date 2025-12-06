Liguria. Il meteo in Liguria cambia grazie all’allontanamento della debole perturbazione che ci ha interessato negli ultimi giorni. Pressione in aumento sul Nord Italia ma cieli spesso sporcati da velature o nubi basse. Assenza di pioggia o neve. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi sabato 6 dicembre

Cielo sereno ovunque tra la notte e le prime ore del mattino. Da metà mattinata arrivo di velature da nord-ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale specie nelle ore centrali della giornata senza conseguenze.

Venti moderati da ovest al largo, deboli da sud-est sotto costa in attenuazione in serata. Mare generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature minime in calo, massime in aumento: saranno comprese sulla costa tra 6 e 17 gradi, nell’interno tra -3 e 13.

Le previsioni meteo per domenica 7 dicembre

Non cambia la situazione: velature sparse, possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale senza conseguenze. Venti deboli di direzione variabile. Mare da mosso a poco mosso. Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime.

Il meteo per l’8 dicembre

Nubi basse lungo le coste, cielo più sereno sui versanti padani. Venti deboli e temperature stazionarie.