  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Che tempo fa

Meteo Liguria, weekend senza pioggia e con cieli sereni o velati previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria. Temperature in lieve rialzo

meteo 6 dicembre

Liguria. Il meteo in Liguria cambia grazie all’allontanamento della debole perturbazione che ci ha interessato negli ultimi giorni. Pressione in aumento sul Nord Italia ma cieli spesso sporcati da velature o nubi basse. Assenza di pioggia o neve. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi sabato 6 dicembre

Cielo sereno ovunque tra la notte e le prime ore del mattino. Da metà mattinata arrivo di velature da nord-ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale specie nelle ore centrali della giornata senza conseguenze.

Venti moderati da ovest al largo, deboli da sud-est sotto costa in attenuazione in serata. Mare generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature minime in calo, massime in aumento: saranno comprese sulla costa tra 6 e 17 gradi, nell’interno tra -3 e 13.

Le previsioni meteo per domenica 7 dicembre

Non cambia la situazione: velature sparse, possibile qualche nube bassa sotto costa sul settore centro-orientale senza conseguenze. Venti deboli di direzione variabile. Mare da mosso a poco mosso. Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime.

Il meteo per l’8 dicembre

Nubi basse lungo le coste, cielo più sereno sui versanti padani. Venti deboli e temperature stazionarie.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.