  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Che tempo fa

Meteo Liguria, oggi precipitazioni diffuse e qualche nevicata in quota poi migliora previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Generico dicembre 2025

Liguria. Il meteo in Liguria oggi sarà all’insegna della pioggia a causa di una saccatura di origine atlantica che interessa tutto il Nord Italia. Nei prossimi giorni ancora residua instabilità. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi giovedì 4 dicembre

Al mattino diffuse deboli precipitazioni sui settori centro-occidentali, alternate a fasi più asciutte. Neve sulle Alpi Liguri oltre i 1000-1100m e in Val Bormida oltre 900-1000m, localmente a quote più basse.

Dalle ore centrali graduale miglioramento delle condizioni in particolare a Ponente e Levante, ma sempre in condizioni di nuvolosità diffusa fino alla serata, residui deboli rovesci sul settore centrale.

Venti
Moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente, da E-NE a Levante. Situazione pressoché invariata nel pomeriggio per quanto riguarda la direzione, intensità invece in calo

Mari
Stirati sotto costa; mossi o molto mossi al largo.

Temperature
Stazionarie le minime, massime in calo.
Costa: min: +6°C/+13°C – max: +10°C/+14°C.
Interno: min: +0°C/+8°C – max: +4°C/+11°C.

Il meteo per domani, venerdì 5 dicembre

Miglioramento delle condizioni sui settori centro-occidentali, con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Residua instabilità a Levante con locali rovesci sparsi nel corso del pomeriggio.

Venti moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali nella parte centrale della giornata, con raffiche fino a 40-45km/h negli sbocchi vallivi. Da deboli a moderati sul resto della regione. Mari stirati sotto costa sul settore centro-occidentale, da poco mossi a mossi a Levante. Temperature in aumento nei valori massimi.

Meteo Limet per sabato 6 dicembre

Giornata pressoché stabile, con cieli prevalentemente velati o poco nuvolosi. Qualche nube in più nell’interno del Savonese.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare poco mosso, mosso in serata. Temperature stazionarie.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.