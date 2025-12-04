Liguria. Il meteo in Liguria oggi sarà all’insegna della pioggia a causa di una saccatura di origine atlantica che interessa tutto il Nord Italia. Nei prossimi giorni ancora residua instabilità. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.
Meteo Liguria oggi giovedì 4 dicembre
Al mattino diffuse deboli precipitazioni sui settori centro-occidentali, alternate a fasi più asciutte. Neve sulle Alpi Liguri oltre i 1000-1100m e in Val Bormida oltre 900-1000m, localmente a quote più basse.
Dalle ore centrali graduale miglioramento delle condizioni in particolare a Ponente e Levante, ma sempre in condizioni di nuvolosità diffusa fino alla serata, residui deboli rovesci sul settore centrale.
Venti
Moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente, da E-NE a Levante. Situazione pressoché invariata nel pomeriggio per quanto riguarda la direzione, intensità invece in calo
Mari
Stirati sotto costa; mossi o molto mossi al largo.
Temperature
Stazionarie le minime, massime in calo.
Costa: min: +6°C/+13°C – max: +10°C/+14°C.
Interno: min: +0°C/+8°C – max: +4°C/+11°C.
Il meteo per domani, venerdì 5 dicembre
Miglioramento delle condizioni sui settori centro-occidentali, con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Residua instabilità a Levante con locali rovesci sparsi nel corso del pomeriggio.
Venti moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali nella parte centrale della giornata, con raffiche fino a 40-45km/h negli sbocchi vallivi. Da deboli a moderati sul resto della regione. Mari stirati sotto costa sul settore centro-occidentale, da poco mossi a mossi a Levante. Temperature in aumento nei valori massimi.
Meteo Limet per sabato 6 dicembre
Giornata pressoché stabile, con cieli prevalentemente velati o poco nuvolosi. Qualche nube in più nell’interno del Savonese.
Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare poco mosso, mosso in serata. Temperature stazionarie.