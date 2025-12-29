  • News24
Che tempo fa

Meteo Liguria, sole e nuvole ma temperature in calo negli ultimi giorni del 2025 previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

meteo 29 dicembre

Liguria. Il meteo in Liguria in questi giorni è influenzato dalla discesa di aria fredda sull’Est Europa che spinge progressivamente l’alta pressione in Atlantico, creando un canale sul Nord Italia per l’afflusso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali. Le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo in Liguria per oggi, lunedì 29 dicembre

Mattinata prevalentemente soleggiata su tutti i settori, a eccezione dei versanti padani centro-occidentali nelle prime ore del mattino, ove saranno possibili foschie o locali banchi di nebbia. Nuvolosità bassa in aumento a partire dalla serata sui versanti marittimi del Centro-Ponente,senza fenomeni associati. Cieli poco nuvolosi altrove fino a fine periodo.

Venti, in mattinata moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero. Rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali su tutti i settori. Mari stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Temperature in calo, con rientro in media, sia nei valori massimi che in quelli minimi: saranno comprese sulla costa tra 5 e 16 gradi, nell’interno tra -5 e 12.

Il meteo di martedì 30 dicembre

Nuvolosità serrata sul Centro-Levante con possibili fenomeni di pioviggine sullo Spezzino costiero in mattinata. Copertura nuvolosa in aumento nel pomeriggio sui versanti padani, mentre sull’estremo Ponente e sulle vette Alpine i cieli risulteranno al più poco nuvolosi fino a fine periodo.

Meteo Liguria mercoledì 31 dicembre

Ultimo giorno del 2025 che trascorrerà all’insegna della stabilità sulle coste del centro-Ponente e con nuvolosità più o meno serrata nel corso della giornata a Levante e sui versanti padani. Venti tesi dai quadranti settentrionali Mari in scaduta da Levante a Ponente. Temperature in sensibile calo ovunque, sia nei valori massimi che in quelli minimi, assestandosi su valori tipicamente Invernali

