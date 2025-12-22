Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore sarà fortemente influenzato da una dinamica attivata sul golfo di Biscaglia: secondo le previsioni del centro meteo Limet avremo piogge abbondanti e neve copiosa anche a medie quote sull’arco alpino sud occidentale per via una saccatura di matrice atlantica presente sul Golfo di Biscaglia che tenta l’intrusione nel Mar Mediterraneo.

Meteo Liguria oggi lunedì 22 dicembre

Il meteo in Liguria oggi sarà caratterizzato da un netto peggioramento delle condizioni, inizialmente, a ponente: al mattino le precipitazioni, seppur diffuse nell’interno di ponente, saranno a carattere moderato, lasciando inoltre la costa con sparuti rovesci; alternanza tra piogge deboli e fasi più asciutte nel settore centrale, coperto a levante.

Nel pomeriggio e in serata, aumento delle precipitazioni a Ponente, con precipitazioni anche intense nell’interno, mentre il settore centrale sarà nuovamente ai margini.

Quota neve inizialmente oltre i 1000 metri sulle Alpi Liguri e Bormida occidentale; nel corso della serata graduale calo fino a 400-500 metri in Val Bormida, localmente in fondovalle in concomitanza con le precipitazioni più intense; nei versanti padani del Savonese, in particolare nella zona alle spalle di Altare, le abbondanti precipitazioni potranno far arrivare la neve fino al fondovalle: prestare quindi attenzione per chi viaggia verso il basso Cuneese, in particolare la zona di Ceva.

Più ad est, quota neve attorno ai 700-800 metri tra le valli Erro e Stura, e localmente più bassa.

Vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato, con raffiche localmente superiori ai 60-70 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h al largo delle coste imperiesi. Moderati da N-NE a Levante per tutto il corso della giornata Mari stirati sotto costa, mossi al largo, molto mossi o agitati al largo delle coste Imperiesi.

Temperature in calo nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 6 e 15 gradi, nell’interno tra 0 e 11.

Il meteo per martedì 23 dicembre

Ancora una giornata fortemente perturbata, in particolare al mattino, con neve copiosa oltre gli 800-1000 metri sulle Alpi Liguri e i 7-800 metri in Val Bormida. Precipitazioni tra il debole e il moderato altrove, con qualche fiocco possibile sulle vette Avetane.

Vento in rinforzo da N-NW nel Savonese e Genovesato, con raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi. Moderato da N-NE a Levante. Mari stirati sotto costa, tra molto mosso ed agitato al largo. Temperature stazionarie-

Meteo mercoledì 24 dicembre

Nuova giornata perturbata sui settori centro-occidentali, grigia a levante. Neve sulle Alpi Liguri.

Vento teso dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature stazionarie.