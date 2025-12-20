Liguria. Il meteo in Liguria nei prossimi giorni sarà interessato da un’intensa perturbazione in arrivo da lunedì, perturbazione che sarà preceduta da aria umida dai quadranti meridionali: tra oggi, sabato 20 dicembre, e domani, domenica 21, quindi molta nuvolosità accompagnata da qualche precipitazione. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi, sabato 20 dicembre

Il meteo su tutta la regione sarà caratterizzato da cielo nuvoloso o molto nuvoloso con timide schiarire al mattino sui settori più orientali.

Non si escludono episodi di pioviggine o pioggia debole sui valichi occidentali al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. Lungo la costa nuvolosità in prevalenza medio-alta; nubi basse invece sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” sui crinali.

Venti moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in parziale attenuazione in giornata, venti deboli orientali a levante. Mare stirato sotto costa, Mosso al largo. Temperature stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 9 e 15 gradi, nell’interno tra 1 e 10.

Il meteo di domani, domenica 21 dicembre

Su tutta la regione cielo molto nuvoloso. Possibili piogge deboli sul settore centro-occidentale dal pomeriggio, in intensificazione in serata. Tempo ancora asciutto a levante.

Venti moderati dai quadranti settentrionali a Ponente e sul centro, deboli orientali a levante. Mari poco mossi sotto costa, mossi o localmente molto mossi al largo. Temperature in lieve calo.

Meteo lunedì 22 dicembre

Piogge estese su tutta la regione, in modo particolare sul settore centro-occidentale. Nevicate oltre i 500-700 metri su Bormida, Erro ed Orba, oltre ovviamente alle Alpi Liguri. Venti forti settentrionali e temperature in calo.