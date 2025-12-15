Liguria. Il meteo in Liguria è caratterizzato da una risalita di flussi meridionali e quindi da un forte peggioramento di stampo tardo autunnale a partire dalla giornata di domani, con nevicate a bassa quota sui versanti padani occidentali. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria per lunedì 15 dicembre

Il meteo Liguria oggi vede un aumento della nuvolosità sui versanti marittimi con piogge deboli intermittenti possibili sulle coste savonesi già dalla mattinata. Cieli parzialmente nuvolosi sul resto della regione con schiarite limitate alle aree interne di Levante. Peggioramento delle condizioni meteo in Liguria a partire dalla serata con piogge sparse sul Centro Ponente, anche a carattere di rovescio, in attesa della generale intensificazione notturna.

Quota neve al di sopra dei 1400 metri sulle Alpi Liguri, seppur in graduale discesa nel corso della nottata, fino a quote di alta collina oltrappennino.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sotto costa con rinforzi a partire dalla serata sugli sbocchi vallivi del Savonese costiero. Tesi da Est/Sud-Est al largo. Mari poco mossi a Levante, da mossi a molto mossi sulle coste del Centro-Ponente, generalmente molto mossi al largo. Temperature stazionarie (calo in serata sugli sbocchi vallivi battuti dalla tramontana e in quota): saranno comprese sulla costa tra 8 e 17 gradi, nell’interno tra -1 e 12.

Il meteo per martedì 16 dicembre

Peggioramento diffuso delle condizioni meteo in Liguria: piogge intense a carattere di rovescio o localmente di nubifragio sul Medio – Ponente e sulla corrispettiva fascia pedemontano e collinare fino a sera.

Quota neve in rapido calo su Val Bormida ed Erro e più generalmente sui versanti padani occidentali, fino all’Acquese e Val d’Orba con nevicate intense e possibili disagi sui tratti stradali e autostradali Appenninici dovuti alle cumulate nivometriche anche superiori ai 15 centimetri.

Entro il primo pomeriggio fin sui fondovalle (attenzione sull’autostrada A6). Piogge moderate o localmente forti sul Centro-Levante con quantitativi pluviometrici superiori ai 70-80 millimetri entro la mezzanotte. Possibile sconfinamento, da parte delle precipitazioni nevose, nel corso della giornata, su Ovadese-Stura e Scrivia con cumulate al suolo scarse. Nevicate a quota di montagna o alta montagna a Levante.

Il meteo per mercoledì 17 dicembre

Esaurimento dei fenomeni in nottata con locali piovaschi residui sull’estremo Levante. Cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove con un nuovo incremento da parte della copertura nuvolosa in serata. Temperature in sensibile aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari stirati sotto costa e molto mossi o agitati al largo.