Liguria. Il meteo Liguria di oggi e dei prossimi giorni è legato a un promontorio anticiclonico che protegge l’Europa dalle perturbazioni atlantiche, sulla Liguria, tuttavia, deboli correnti meridionali favoriscono la formazione di nubi e deboli precipitazioni. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi giovedì 11 dicembre

Umide correnti meridionali portano nubi basse su gran parte della Liguria: già dal mattino cieli da molto nuvolosi a coperti sul centro-levante, maggiori schiarite a ponente. Sul settore centrale sarà possibile qualche breve piovasco già dalla notte. Nel corso del pomeriggio situazione pressoché invariata, eccezion fatta per qualche schiarita in più sui settori centro-occidentali.

Venti deboli, al più moderati da Sud-Sud Ovest sul Mar Ligure. Deboli correnti settentrionali nel Savonese, che potranno favorire lo sviluppo di qualche rovescio più consistente tra Savonese orientale e Genovesato occidentale in mattinata. Mare poco mosso.

Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 9 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 11-

Il meteo per i prossimi giorni

La rotazione di venti da nord favorisce schiarite diffuse su gran parte della regione, con cieli da sereni a poco nuvolosi sui versanti marittimi e qualche nube in più sui versanti padani del settore centrale.

Sabato ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, con cieli da sereni a poco nuvolosi.