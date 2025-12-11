  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Che tempo fa

Meteo Liguria, nubi e deboli precipitazioni: miglioramento nei prossimi giorni previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet

meteo 11 dicembre

Liguria. Il meteo Liguria di oggi e dei prossimi giorni è legato a un promontorio anticiclonico che protegge l’Europa dalle perturbazioni atlantiche, sulla Liguria, tuttavia, deboli correnti meridionali favoriscono la formazione di nubi e deboli precipitazioni. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi giovedì 11 dicembre

Umide correnti meridionali portano nubi basse su gran parte della Liguria: già dal mattino cieli da molto nuvolosi a coperti sul centro-levante, maggiori schiarite a ponente. Sul settore centrale sarà possibile qualche breve piovasco già dalla notte. Nel corso del pomeriggio situazione pressoché invariata, eccezion fatta per qualche schiarita in più sui settori centro-occidentali.

Venti deboli, al più moderati da Sud-Sud Ovest sul Mar Ligure. Deboli correnti settentrionali nel Savonese, che potranno favorire lo sviluppo di qualche rovescio più consistente tra Savonese orientale e Genovesato occidentale in mattinata. Mare poco mosso.

Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 9 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 11-

Il meteo per i prossimi giorni

La rotazione di venti da nord favorisce schiarite diffuse su gran parte della regione, con cieli da sereni a poco nuvolosi sui versanti marittimi e qualche nube in più sui versanti padani del settore centrale.

Sabato ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, con cieli da sereni a poco nuvolosi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.