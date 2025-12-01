Liguria. L’avvio del mese di dicembre, da un punto di vista meteo in Liguria, sarà caratterizzato da nubi e qualche precipitazione, specie nella giornata di oggi per l’arrivo di una perturbazione. Le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo Liguria per oggi, lunedì 1 dicembre

Il meteo in Liguria al mattino vedrà un cielo che si presenterà molto nuvoloso o coperto. In tale contesto, sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, sul centro-levante, più asciutto con qualche schiarita a ponente. Tuttavia, non si escludono dei piovaschi o breve rovesci, in particolare sull’imperiese.

Dalle ore centrali della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni ma saranno possibili rovesci o temporali sul Golfo che potranno coinvolgere alcuni tratti costieri del settore centrale. Inoltre, qualche debole precipitazione potrà interessare anche i versanti padani occidentali: sarà nevosa oltre i 1000-1200 metri sulle Alpi Liguri.

Venti deboli o moderati dai quadranti orientali a levante, da Nord sul centro-ponente. Possibili raffiche fino a tesi o forti tra genovesato e savonese. A seguire, la ventilazione si disporrà da settentrione sull’intera Regione, con intensità moderata. Mare mosso. Temperature minime in aumento, massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 6 e 15 gradi, nell’interno tra -2 e 10.

Le previsioni meteo per domani, 2 dicembre

Nella prima parte di giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intera Liguria ma con bassa probabilità di precipitazioni significativa. Dalle ore centrali previste schiarite lungo la fascia costiera. Situazione simile nelle aree interne, eccezion fatta per alcune aperture sulle Alpi Liguri.

Il meteo in Liguria per mercoledì 3 dicembre

Il meteo in Liguria vedrà l’avvicinamento di una nuova perturbazione e di un graduale incremento della nuvolosità a partire da ponente. Inoltre, verso sera saranno possibili dei piovaschi, sempre a iniziare dall’imperiese. Temperature stazionarie, ventilazione sostenuta da settentrione sul settore centro-occidentale.