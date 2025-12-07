Liguria. Ultimi giorni di cielo sereno in Liguria. Il rinforzo di un promontorio sui settori centro-occidentali del Mediterraneo garantirà una serie di giornate stabili, ma dalla seconda parte di lunedì l’attivazione di umidi flussi meridionali nei bassi strati favoriranno un progressivo incremento della nuvolosità di stampo marittimo.

Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi domenica 7 dicembre

Per tutta la giornata di domenica 7 dicembre si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte, a tratti spesse e compatte, sull’intera Regione. In tale contesto, nottetempo e al primo mattino non si escludono riduzioni della visibilità, per la formazione di locali banchi di nebbia, sui versanti padani alle spalle del settore centrale; inoltre, nel corso della giornata sarà possibile qualche nube di stampo marittimo lungo la costa.

Temperature minime in lieve aumento, specie nelle zone interne, massime stazionarie o in leggera diminuzione.

Costa: min: +6°C/+12°C – max: +13°C/+16°C.

Interno: min: -1°C/+6°C – max: +8°C/+12°C.

Le previsioni meteo per lunedì 8 dicembre

Per l’Immacolata, gran parte della giornata sarà caratterizzata dal transito di velature. Dal tardo pomeriggio, si assisterà ad un progressivo incremento della nuvolosità di stampo marittimo, ad iniziare da genovesato e savonese.

Il meteo per l’8 dicembre

Oer l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul settore centro-orientale; in tale contesto, dalle ore pomeridiane saranno possibili piovaschi associati. Tempo asciutto con qualche schiarita a ponente.

Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo