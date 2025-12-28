  • News24
Meteo Liguria: ultima domenica dell’anno con sole e temperature miti previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Liguria. Aumenta repentinamente la pressione a Nord delle Alpi, portando condizioni di stabilità sul Nord-Ovest Italiano e temperature in aumento sia in quota che al suolo.  Secondo le previsioni del centro meteo Limet i giorni che precedono Capodanno saranno all’insegna del sole e del clima mite.

Meteo Liguria oggi domenica 28 dicembre

Per domenica 28  dicembre resta un avviso per vento forte da nord sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese Occidentale in serata. Rischio valanghe elevato in quota, complice il repentino aumento delle temperature ( +10/+12°C a 1500 MT.)

La giornata è soleggiata su tutto il territorio regionale. Qualche velatura, tuttavia, transiterà sull’estremo Ponente tra tarda nottata e prima mattinata.

Temperature in aumento, specie in quota:

  • Costa: min: +6°C/+11°C – max: +12°C/+16°C.
  • Interno: min: -3°C/+3°C – max: +7°C/+15°C.

Il meteo per lunedì 29 dicembre

Nuvolosità sporadica sulle coste del settore centrale nella seconda parte di giornata. Cieli tersi sul resto della regione per l’intero periodo. Venti forti di tramontana in nottata sugli sbocchi vallivi del settore Centro-Occidentale. Temperature in lieve calo, specie in quota, dove si riassesteranno su valori vicini alla medi del periodo.

Meteo martedì 30 dicembre

Nuvolosità in aumento sul Centro-Levante, senza fenomeni associati. Soleggiato a Ponente con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Venti deboli variabili. Mari poco mossi. Temperature in ulteriore calo sulle coste del Centro-Levante, specie nei valori massimi.

