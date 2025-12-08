Genova. L’instaurarsi di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale concede stabilità e temperature in leggero aumento sulla nostra regione nel giorno dell’Immacolata. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Lunedì 8 dicembre

Cielo e fenomeni

Nuvolosità medio-alta in transito per l’intero periodo su tutto il territorio regionale, con spazi di sereno più ampi nel corso della mattinata. Nuvolosità bassa, sporadica, farà la sua comparsa nel corso del pomeriggio sui versanti marittimi del settore centro-orientale, senza fenomeni associati. Possibili nebbie o foschie mattutine sui versanti padani.

Venti

A regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e pomeriggio.

Mari

Poco mossi o localmente mossi in mattinata.

Temperature

Generalmente stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 13 e 17 gradi. Nell’interno minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 8 e 13 gradi.

Martedì 9 dicembre

Cielo e fenomeni

Nuvolosità in aumento nel corso della mattinata con cieli parzialmente o molto nuvolosi sui settori costieri entro il primo pomeriggio. Ampie schiarite sui versanti padani e nel profondo entroterra in mattinata, seppur con la tendenza ad un incremento serale da parte della copertura nuvolosa.

Venti

Deboli dai quadranti meridionali con rinforzi serali sul Golfo di Genova.

Mari

Poco mossi o quasi calmi.

Temperature

Stazionarie

Mercoledì 10 dicembre

Nuvolosità serrata su tutta la regione. Deboli pioviggini saranno possibili sul Genovese costiero, specie in mattinata. Tempo più asciutto con qualche schiarita a ponente. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi. Temperature in leggero aumento, specie nelle aree interne.