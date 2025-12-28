  • News24
Cosa ci aspetta

Torna il freddo per Capodanno: il meteo degli ultimi giorni del 2025 previsioni

Un fronte in discesa dalle alte latitudini artiche movimenterà correnti d'aria gelide, che faranno nuovamente precipitare le temperature

La neve imbianca l'entroterra di Genova

Genova. Dopo giornate di sole e temperature sopra la media, il freddo sembra pronto a tornare sull’Italia, Liguria compresa, per “celebrare” Capodanno.

Un fronte in discesa dalle alte latitudini artiche movimenterà correnti d’aria gelide, con una conseguente ondata di freddo. La discesa di aria fredda sull’Est Europa spingerà progressivamente i massimi pressori in Atlantico, creando un canale sul Nord Italia per l’afflusso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali.

Gli ultimi giorni del 2025 saranno quindi caratterizzati dall’arrivo del freddo, e nella notte di San Silvestro non si escludono ghiacciate.

Sulla Liguria le temperature, secondo il centro meteo Limet, saranno in sensibile calo ovunque, sia nei valori massimi che in quelli minimi, assestandosi su valori tipicamente Invernali. Ad aumentare la sensazione di freddo le raffiche di tramontana.

Arpal prevede che il nuovo anno inizierà con un cambio di scenario, con condizioni più umide e possibili piogge.

