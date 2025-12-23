Genova. Prosegue il maltempo sulla Liguria: nella notte è atteso il picco precipitativo nell’interno di ponente, a carattere nevoso sopra gli 8-900m sulle Alpi Liguri e Bormida Occidentale, localmente più basso in concomitanza con le precipitazioni più intense. Possibile estensione delle nevicate nella parte orientale della Val Bormida, limitatamente alla zona compresa tra Ceva ed Altare: prestare attenzione se in viaggio in quelle zone. Neve anche sulle cime Avetane, sopra i 1200-1300m. Pioggia sul resto della regione almeno fino a metà giornata, con i massimi sempre sul centro-ponente.
Nel corso del pomeriggio, generale calo dell’intensità delle precipitazioni, ma situazione comunque instabile che porterà rovesci diffusi alternati a fasi più asciutte.
La saccatura che staziona sul Golfo di Biscaglia porta condizioni di tempo instabile sul Mar Mediterraneo, con neve sulle Alpi sud-occidentali.
Venti: Vento forte da N-NW nel Savonese e Genovesato occidentale, con raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi; raffiche oltre 80-90 km/h al largo delle coste Savonesi ed Imperiesi. Moderati da N-NE a Levante per tutto il corso della giornata.
Mari:Stirati sotto costa, molto mossi al largo, agitati al largo delle coste Imperiesi.
Temperature: Stazionarie.
Costa: min: +7°C/+13°C – max: +10°C/+16°C.
Interno: min: -1°C/+7°C – max: +4°C/+11°C.