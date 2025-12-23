Mercato Genoa: non si molla per Perin, Pisilli piace molto

Il Genoa continua il suo lavoro sul mercato in vista del 2026. Per ora una fase di sondaggi, ma che contiene già diverse indicazioni su quali sono i punti da migliorare secondo il club rossoblù.

Leali non si sta rivelando la solita garanzia, avendo commesso diversi errori nell’arco della stagione. Quindi la porta risulta un reparto papabile nel quale intervenire.

È ormai noto il corteggiamento per Mattia Perin. Un ritorno che scalderebbe i cuori dei genoani e aumenterebbe livello di esperienza e di affidabilità. Genoa che, quindi, sta spingendo molto per strapparlo alla Juventus, che però non se ne libererà tanto facilmente vista la scarsità di alternative di livello disponibili per il ruolo di vice Di Gregorio. I rossoblù però continuano a stare a stretto contatto con il club piemontese per provare a formulare l’offerta più convincente, aspettando che si muova qualcosa. Intanto i bianconeri e hanno trovato il nuovo direttore sportivo: l’ex Marco Ottolini che sta per risolvere il contratto con il Genoa.

Se non dovesse andare in porto l’operazione, sul taccuino di Diego Lopez ci sarebbe anche il nome di Christos Mandas. Il portiere laziale potrebbe desiderare un’esperienza con maggiore minutaggio e può essere un profilo papabile per le squadre alla ricerca di un profilo per gennaio. Su di lui però sembrano esserci anche altre squadre tra cui Torino e Verona.

Come giocatore di movimento, tra le prime suggestioni come quelle per Dzeko ed El Shaarawy, la pista più reale al momento pare essere quella che porta a Nicolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004 piace molto a De Rossi che lo ha lanciato tra i grandi. Mezzala abile a fare la cosiddetta “doppia fase”, sarebbe un buon colpo per rinnovare il centrocampo rossoblù.

Dal suo canto la Roma potrebbe decidere di virare su Morten Frendrup dato che anche El Aynaoui non sarà a disposizione di Gasperini essendo impegnato in Coppa d’Africa. Per adesso solo un discorso, le prossime settimane saranno importanti per capire se sarà arrivato il momento della partenza del gioiellino danese.