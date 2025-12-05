Mercatale, a De Ferrari tornano le casette del mercatino di Cna: dal 6 al 23 dicembre

Genova. Il Mercatale di CNA Genova torna ad animare il periodo natalizio, con le tradizionali casette in legno in piazza De Ferrari, per una nona edizione da record. Saranno infatti ben 18 i giorni di attività, da sabato 6 a martedì 23 dicembre, per un evento in formato extralarge.

Oltra alla “quantità”, il Mercatale 2025 si confermerà soprattutto per la “qualità”, puntando come per le precedenti edizioni sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, grazie ad imprese che rappresentano l’artigianalità e la qualità. Imprese locali che in molti casi possono fregiarsi anche del marchio “Artigiani in Liguria” e imprese da fuori Liguria che verranno ospitate per le loro produzioni di grande qualità.

Da segnalare, inoltre, due eventi che renderanno ancora più unica l’edizione 2025 del Mercatale. Il 21 dicembre, grazie alla consolidata collaborazione con l’associazione MyTrekking, tornerà l’appuntamento con la Camminata dei Babbi Natale, mentre il 23 dicembre, giorno di chiusura del Mercatale, sarà la volta del concerto di Natale sotto l’albero di piazza De Ferrari.

“Quella di quest’anno sarà un’edizione particolarmente ricca, con 40 casette e oltre 40 imprese partecipanti: a loro, così come alle istituzioni e alla Camera di Commercio di Genova, rivolgo un sincero ringraziamento per la disponibilità e l’impegno con cui hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa – dichiara il presidente di CNA Genova, Matteo Moretti -. Questa edizione guarda anche al sociale, grazie alla presenza della rete agricola Ortobee, che, con il contributo di chef, agricoltori e detenuti in misura alternativa, ha avviato la coltivazione sulle alture di Genova di antichi grani liguri ormai scomparsi, per ottenere una farina completamente locale e naturale. Un progetto che coniuga recupero del territorio, inclusione sociale e filiera corta, con una produzione destinata ai ristoranti genovesi aderenti”.

Anche quest’anno l’organizzazione del Mercatale è resa possibile grazie alla collaborazione tra Cna Genova e le istituzioni locali, a partire da Regione Liguria, che ha confermato l’evento all’interno del Piano annuale delle iniziative promozionali, e poi il Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova.

“Il Mercatale è diventato un appuntamento simbolo del Natale genovese e rappresenta una vetrina preziosa per le nostre eccellenze artigianali – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana – Anche quest’anno abbiamo sostenuto l’iniziativa, inserendola nel Piano delle attività promozionali, perché crediamo che valorizzare la qualità, la creatività e l’identità delle imprese liguri significhi sostenere un settore che ha un ruolo fondamentale nella nostra economia. In questa direzione si inserisce anche la riapertura, il 10 dicembre, di Garanzia Artigianato Liguria, uno strumento che accompagna concretamente investimenti e crescita delle imprese. Il successo di questa nuova edizione conferma quanto l’artigianato sia una risorsa viva, capace di rinnovarsi e di creare comunità intorno ai propri valori”.

Il villaggio di Natale del Mercatale quest’anno sarà formato da 40 casette in legno, per oltre 40 espositori. Le casette saranno disposte come negli anni precedenti su due cerchi concentrici intorno alla fontana di piazza De Ferrari, e avranno come orari di apertura, dalle 10 alle 20, tutti i giorni dal 6 al 23 dicembre.

Come ogni anno saranno moltissimi i prodotti di qualità che si potranno trovare in vendita, soprattutto nel settore dell’agroalimentare ligure: olio, pesto, vini, birre, liquori e dolci tradizionalli quali il pandolce basso genovese, ma non solo. Grande attenzione verrà dato anche all’artigianato con produzioni uniche di oggetti in ferro battuto, bijoux, tessuti decorativi, cosmetici e composizioni floreali.

“Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale genovese, un appuntamento che in questi nove anni è diventato una vera e propria tradizione – commenta l’assessora al Commercio, Artigianato e Turismo del Comune di Genova, Tiziana Beghin -. Il Mercatale, infatti, grazie al grandissimo lavoro di CNA e dei partner, istituzionali e non, fa ormai parte dell’immaginario natalizio della città di Genova, trasformando piazza De Ferrari in un suggestivo mercato dove è possibile acquistare i propri regali di Natale scegliendo tra le molteplici eccellenze del nostro territorio”.

La valorizzazione delle eccellenze delle imprese liguri, nello scenario più caratteristico e centrale di Genova, è stato da sempre uno dei motivi che ha spinto la Camera di Commercio a sostenere l’iniziativa di Cna Genova insieme alle istituzioni locali. Camera di Commercio che quest’anno non solo ha confermato la sua vicinanza all’evento con il patrocino, ma ha voluto sostenere l’iniziativa in modo ancora più concreto.

“La Camera di Commercio è al fianco delle istituzioni e delle associazioni di categoria per rendere il Natale genovese sempre più vivo, attrattivo e vicino alle imprese. Partecipiamo con convinzione a molte iniziative sul territorio perché crediamo che animazione urbana e sviluppo economico debbano camminare insieme – spiega il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio -. Quest’anno sosteniamo per la prima volta direttamente il Mercatale, un evento che in passato avevamo accompagnato con il nostro patrocinio. È un segnale concreto di vicinanza agli artigiani e alle eccellenze locali, perché investire sul Natale significa investire sulla città e sulla sua comunità”.

Una delle novità a livello organizzativo e istituzionale di questa edizione del Mercatale sarà la collaborazione di CNA Genova con Confcommercio Genova, un’unione delle forze tra le due associazione per poter offrire alla città un evento sempre più di qualità.

“Il Mercatale rappresenta un appuntamento di grande richiamo per cittadini e turisti durante il periodo natalizio – dichiara il presidente di Confcommercio Genova, Alessandro Cavo -. Siamo certi che questa edizione, anche grazie alla collaborazione con Confcommercio Genova, potrà ampliare ulteriormente l’offerta e valorizzare ancora di più le eccellenze enogastronomiche del territorio, diventando una vetrina importante per le nostre imprese”.

Nella continua sfida di innovare un evento come il Mercatale, che anno dopo anno si conferma sempre di più come un appuntamento tradizionale negli eventi natalizi genovesi, Cna Genova quest’anno ha deciso di puntare con convinzione sull’aspetto solidale, grazie alla collaborazione con MyTrekking, l’associazione senza scopo di lucro impegnata dal 2012 nella promozione delle attività outdoor, per la nona edizione della Camminata dei Babbi Natale, in programma domenica 21 dicembre. Un evento che attraverso le donazioni e le iscrizioni dei partecipanti permetterà di sostenere il Dipartimento Emato-Oncologia-Trapianto dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

“My Trekking è felice di organizzare in sinergia con CNA Genova e con il Mercatale, la 9° Camminata dei Babbi Natale, un appuntamento tra i più sentiti in ambito cittadino – spiega Luca Nicoliello, presidente e fondatore di MyTrekking -. Una grande festa con musica, balli e canti per le vie del centro cittadino valorizzata dalla finalità benefica a favore dell’Ospedale Gaslini. Confidiamo di ripetere le presenze dell’ultima edizione da record per una occasione davvero speciale di gioia e solidarietà”.

Anche quest’anno l’edizione del Mercatale in piazza De Ferrari porta con sé importanti innovazioni. In primis il ritorno di alcuni eventi che, dopo il Covid, si erano ridotti o sospesi, come il Concerto di Natale, che quest’anno sarà organizzato martedì 23 dicembre alle 17. Cresce anche l’attenzione al sociale e ai progetti di beneficenza: la Camminata dei Babbi Natale del 21 dicembre, ma non solo.

“In questo contesto di importanti innovazioni, quest’anno abbiamo potuto contare su un supporto ulteriore grazie alla collaborazione con Confcommercio e, seppur non ancora in forma ufficiale, con Coldiretti – sottolinea il segretario di CNA Genova, Barbara Banchero -. L’unione fa la forza, e insieme puntiamo a costruire eventi sempre più eccellenti, grazie anche al sostegno di Camera di Commercio, Regione e Comune, con cui abbiamo una collaborazione sempre più stretta”. “Infine – conclude Banchero – non dimentichiamo le imprese, vere protagoniste di un mercato dedicato alle eccellenze, con una particolare attenzione al marchio Artigiani in Liguria”.