Il presidente della Regione Bucci augura buon anno ai liguri: “Mai dare per scontato il valore della pace”

Genova. Il 2026 sarà “una nuova sfida”, da affrontare con “fiducia, con energia e la voglia di non fermarci. Perché il futuro non si aspetta, si prepara con il lavoro, con le competenze, con le scelte giuste”.

Sono gli auguri che il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha rivolto ai liguri a poche ore dallo scoccare della mezzanotte e dell’arrivo del nuovo anno: “Il nostro compito è semplice e difficile allo stesso tempo: fare le cose, farle bene e farle fino in fondo. Continuare a costruire una Liguria che crea opportunità, che investe sulle persone, che non lascia indietro nessuno. Una regione che guarda avanti con ambizione e con obiettivi chiari”.

“Vogliamo una Liguria in cui i giovani possano trovare lavoro e prospettive, in cui le imprese possano crescere e innovare, in cui sanità, servizi e infrastrutture continuino a migliorare. Perché la qualità della vita non è uno slogan: è una scelta quotidiana, fatta di decisioni concrete e di consapevolezza”, prosegue il presidente della Regione, che sottolinea come “governare significa scegliere ogni giorno, assumendosi la responsabilità delle decisioni, sempre nell’interesse dei cittadini. Lo abbiamo fatto quest’anno e ci rimboccheremo le maniche per fare ancora meglio nel 2026”.

“C’è poi un valore fondamentale che non dobbiamo mai dare per scontato: la pace. La pace non è qualcosa di lontano o astratto, la costruiamo tutti quanti insieme, ogni giorno, con le persone che abbiamo vicino. Manteniamo la pace nei nostri rapporti, nel lavoro, nelle comunità. Se tutti facessimo così, davvero potremo parlare di pace nel mondo. Posso farvi una promessa: continueremo a lavorare con determinazione e con orgoglio per questa terra straordinaria, con la consapevolezza che i risultati arrivano sempre quando si cammina insieme. Il 2026 sarà un anno di lavoro, di impegno e di trasformazione delle idee in fatti“.