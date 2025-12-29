  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tradizione

Il 2026 inizia con la marcia per la pace di Sant’Egidio: “Per ricordare tutti i Paesi in guerra”

Le celebrazioni inizieranno giovedì 1 gennaio alle 15:15 nella basilica della SS. Annunziata del Vastato, poi la partenza del corteo verso San Lorenzo

Marcia della pace, oltre 3mila in corteo a Genova

Genova. Anche il 2026, come negli anni precedenti, inizia con la marcia della Comunità di Sant’Egidio per ricordare i paesi in guerra nella Giornata mondiale della pace, promossa da Papa Leone XIV.

“Un’ occasione di riflessione, musica e testimonianze per non rassegnarsi alla guerra e costruire insieme un futuro di pace – spiegano da Sant’Egidio – guidata dalle parole del messaggio di papa Leone ‘La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante’”.

Le celebrazioni inizieranno giovedì 1 gennaio alle 15:15 nella basilica della SS. Annunziata del Vastato con il concerto del Coro Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice. Ci sarà poi l’intervento dell’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, e le testimonianze a cura della Comunità di Sant’Egidio.

Seguirà la marcia per la pace, durante la quale i partecipanti porteranno per le vie della città i nomi di tutti i Paesi in guerra per arrivare in piazza San Lorenzo.

Alle 18 nella cattedrale di San Lorenzo, l’arcivescovo Marco Tasca celebrerà la Messa di Maria Ss. Madre di Dio nella 59° Giornata Mondiale della Pace.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.