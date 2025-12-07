  • News24
Festa

Marassi celebra il Natale: in via Tortosa la festa con mercatino e cori

Dalle 10.00 alle 18.00 la strada si riempirà con banchi degli artigiani creativi del gruppo “Quelli dell’artigianato di qualità”, casa di Babbo Natale e musiche natalizie

luminarie
Foto di Nichika Sakurai su Unsplash

Genova. Anche a Marassi si respira aria di Natale con la festa organizzata dal Civ Nel cuore di Marassi per lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Dalle 10.00 alle 18.00 via Tortosa si riempirà con banchi degli artigiani creativi del gruppo “Quelli dell’artigianato di qualità”, casa di Babbo Natale e musiche natalizie.

Ci saranno gli stand dell’Istituto Contubernio e dell’Istituto Maria Ausiliatrice, i cui piccoli studenti si esibiranno in cori di Natale alle 11.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 7 alle 20 di lunedì 8 dicembre sarà vietata la sosta in via Tortosa su entrambi i lati.

