Genova. Anche a Marassi si respira aria di Natale con la festa organizzata dal Civ Nel cuore di Marassi per lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.
Dalle 10.00 alle 18.00 via Tortosa si riempirà con banchi degli artigiani creativi del gruppo “Quelli dell’artigianato di qualità”, casa di Babbo Natale e musiche natalizie.
Ci saranno gli stand dell’Istituto Contubernio e dell’Istituto Maria Ausiliatrice, i cui piccoli studenti si esibiranno in cori di Natale alle 11.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 7 alle 20 di lunedì 8 dicembre sarà vietata la sosta in via Tortosa su entrambi i lati.