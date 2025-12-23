Manutenzioni, via libera per la realizzazione di nuovi spazi ludico-didattici per sette scuole di Genova

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, di concerto con l’assessora ai servizi educativi, Rita Bruzzone, il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di spazi ludico-didattici nelle aree esterne di 7 scuole genovesi con funzione didattico-ricreativa nell’ambito del Protocollo Quadro tra il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo, per un importo complessivo di 570.000 euro.

“Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche e adeguamento antincendio per rendere più sicure le scuole genovesi con recente adesione al bando Pnrr, abbiamo in programma una serie di interventi per realizzare aree esterne fruibili dai bambini per attività didattiche – spiega l’assessore Ferrante – siamo partiti da alcuni edifici che necessitano di manutenzione o di allestimento dell’area esterna, favorendo la più ampia diversificazione territoriale, in quasi tutti i Municipi. Gli interventi riguarderanno, a seconda delle esigenze, un adeguamento del sito per garantire la fruibilità e la sicurezza dello spazio esterno e l’installazione di giochi o altri allestimenti utili ai bambini per imparare, fare attività e stare insieme all’aria aperta”.

Gli interventi riguardano: la scuola d’Infanzia-Fantasia di corso Luigi Martinetti nel Municipio II Centro Ovest a Sampierdarena; la scuola d’Infanzia Villa Letizia in via Gaspare Buffa nel Municipio VII Ponente a Voltri; la scuola d’Infanzia – Coccinella, in via Benedetto da Porto, nel Municipio IV Media Val Bisagno a Struppa; scuola d’Infanzia – Glicine, in via Motta, nel Municipio III Bassa Val Bisagno, a Quezzi; scuola d’Infanzia – Garrone, in piazzetta Cattaneo, nel Municipio V, Val Polcevera, a Rivarolo; scuola d’Infanzia – San Luigi, in salita Carbonara, nel Municipio I, Centro Est, al Carmine; scuola d’Infanzia -Villa Bernabò Brea, in viale Bernabò Brea, nel Municipio VIII Levante a San Martino.

“Dotare le nostre scuole di spazi aperti, fruibili e attrezzati per la didattica è importante per rafforzare e differenziare la qualità dell’offerta educativa e dare anche l’opportunità alle nostre insegnanti e ai nostri insegnati di poter sperimentare anche innovativi percorsi di crescita per bambine e bambini – spiega l’assessora Bruzzone – La pedagogia dell’outdoor, al centro del progetto presentato dalla nostra direzione Scuole, si riferisce a una vasta area di pratiche educative accomunate dalla valorizzazione dell’ambiente esterno nelle sue diverse configurazioni: questo orientamento pedagogico valorizza al massimo le opportunità educative all’aria aperta, concependo tali spazi come luoghi di formazione esperienziali”.

La Direzione di Area Scuola, nell’ambito del Protocollo della Fondazione Compagnia di San Paolo, realizza il Progetto “Educare in natura – quarta annualità” per le Scuole Comunali 0 – 6 anni – Out door education” con l’obiettivo di promuovere una riorganizzazione funzionale degli spazi scolastici esterni per implementare la didattica secondo i principi dell’Outdoor Education. “Educare in natura” è un progetto pluriennale, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, per introdurre e sviluppare la pedagogia dell’outdoor, insieme di pratiche e teorie pedagogiche che mettono al centro del processo educativo l’ambiente esterno come luogo privilegiato della formazione.